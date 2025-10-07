Mutatjuk, hol leshető még meg a vadászhold, az ősz leglátványosabb jelensége!

A vadászhold mindig az ősz szívében bukkan fel. A telihold, amely a napnyugta után narancsosan izzik fel a horizonton. Régen a földeken dolgozók és a vadászok számára adott fényt, ma pedig a csillagászati élmények szerelmesei várják minden októberben. Az égi jelenség nézése egyszerre hagyomány, természetélmény és egy szelet időtlen varázs.

A vadászhold varázslatos ragyogása az őszi égbolton

Fotó: AstroStar / Shutterstock

Mikor és hol nézheti meg a vadászholdat?

Amíg szabad kilátása van az égre, az este bármely részében megfigyelheti a fényes teliholdat, de a legszebb élmény mindig telihold környékén adódik, amikor a holdkelte nagyjából egybeesik a napnyugtával. Ilyenkor a Hold 30–60 perccel kelte után, alacsonyan járva a leglátványosabb, narancsos árnyalatban ragyog – olvasható a Haon.hu oldalán.

A vadászhold kedd hajnalban 5:47-kor érte el csúcspontját, de aggodalomra semmi ok, a ragyogó jelenség utolsó pillanatait még ma éjszaka is elcsíphetjük.

Érdemes olyan helyet választani, ahonnan tiszta a rálátás a horizontra. Városban a magaslatok, vízparti sétányok és tágas terek – például a Gellért-hegy, a rakpartok vagy a parkok – ideálisak, vidéken pedig a fényszennyezéstől távoli dombhátak és nyílt mezők mutatják legszebben az égi csodát.

A tiszta, száraz levegő a legjobb: egy hidegfront utáni este gyakran kristálytiszta égboltot hoz. A szélcsendes, páramentes idő kedvez a megfigyelésnek, míg a völgyekben a pára tompíthatja a látványt.

Szabad szemmel is lenyűgöző, de egy távcső még több részletet felfed. Ha fotózni szeretné, használjon állványt, távkioldót, és gondolja át előre a kompozíciót: a városi panoráma, a hidak és a dombok sziluettje különleges hátteret adhat a vadászhold fényének.

Aki jó helyet választ, annak a narancsosan izzó korong mögött kirajzolódhatnak a város tornyai, a fák árnyai, vagy épp a víztükör remegő fényei.