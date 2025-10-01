Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan bukhatják az élelmiszer-utalványt! Ön ne kövesse el ezt a hibát!

gyógyít

Ezek a vadgesztenye titkos gyógyító hatásai

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ősz kihagyhatatlan programja a vadgesztenye szedése. De kevesen tudják, hogy a vadgesztenye nemcsak játékra és díszítésnek jó, hanem titkos gyógyító hatása is van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyítegészségkülsőlegvadgesztenyeszezonvadgesztenye

A vadgesztenye nemcsak játék és dekoráció, hanem valódi gyógyító hatása van– írja a Heol. 

A vadgesztenye titkos gyógyító hatásai
A vadgesztenye titkos gyógyító hatásai 

Vadgesztenye az egészségért

Szakértők szerint a vadgesztenyéből készült kivonat és krém kifejezetten hatékony a visszérpanaszok és vénás keringési problémák kezelésében. 

A növény hatóanyaga, az eszcin, segíti a vérkeringést, csökkenti a duzzanatokat, és gyakran más gyógynövényekkel – például árnikával vagy fekete nadálytővel – kombinálják a krémekben. 

A gyógyszerészek hangsúlyozzák: a külsőleg használt vadgesztenye-krémek mellett fontos a belső támogatás is, például érfalerősítő készítményekkel vagy rendszeres mozgással. A természetben vadon növő gesztenyét ma is gyűjtik, hiszen a gyógyszeripar számára értékes alapanyagot ad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!