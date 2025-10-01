Ezek a vadgesztenye titkos gyógyító hatásai

A vadgesztenye nemcsak játék és dekoráció, hanem valódi gyógyító hatása van– írja a Heol.

A vadgesztenye titkos gyógyító hatásai

Vadgesztenye az egészségért

Szakértők szerint a vadgesztenyéből készült kivonat és krém kifejezetten hatékony a visszérpanaszok és vénás keringési problémák kezelésében.

A növény hatóanyaga, az eszcin, segíti a vérkeringést, csökkenti a duzzanatokat, és gyakran más gyógynövényekkel – például árnikával vagy fekete nadálytővel – kombinálják a krémekben.

A gyógyszerészek hangsúlyozzák: a külsőleg használt vadgesztenye-krémek mellett fontos a belső támogatás is, például érfalerősítő készítményekkel vagy rendszeres mozgással. A természetben vadon növő gesztenyét ma is gyűjtik, hiszen a gyógyszeripar számára értékes alapanyagot ad.