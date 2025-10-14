Kihalás szélén álló ragadozó bukkant fel a Bakonyban

A Viszló-völgyben készült felvételen azonban több olyan jegy is látható, amely a vadon élő fajra utal. A vadmacska vastag, gyűrűs farkáról, zömök testalkatáról és szürkés bundájáról ismerhető fel – írja a VEOL.

A vadmacska testalkata és szőre más, mint a házi macskáé.

Fotó: Getty Images

Titokzatos árny a rengetegben – a vadmacska visszatérhet a Bakonyba?

Legnagyobb veszélyt számára a házi macskákkal való keveredés, az úgynevezett hibridizáció jelenti. A Bakony és a Balaton-felvidék azon kevés helyek közé tartozik, ahol még előfordulhatnak tisztavérű példányok. A laikus szem számára azonban nehéz megkülönböztetni a valódi vadmacskát a hibridektől. A természetfotós közösségekben emiatt gyakran vita alakul ki egy-egy felvétel kapcsán.

Ez a faj fokozottan védett Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 000 forint.

Ha valaki erdőjárás közben ilyen állatot lát, nem szabad megközelíteni vagy etetni. A biztos azonosításhoz célszerű távolról megfigyelni, és értesíteni a nemzeti parkot, ha ritka példányról lehet szó.

Vadmacskát láttak a Visegrádi-hegységbe is

Néhány éve az ország fokozottan védett faja, a vadmacska egyik példányát kapta lencsevégre a Visegrádi-hegység védett területén a Vadmacska Fajmegőrzési Program keretén belül kihelyezett vadkamera. Az őshonos ragadozófajok - mint például a vadmacska - eltűnése megbonthatja az élőhelyeken kialakult ökológiai egyensúlyt, ami komoly károkhoz vezethet.