Valaki ma mocskosul gazdag lett – telitalálat volt a lottón

Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Az idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán. Nemcsak az Ötöslottón, hanem a Jokeren is telitalálat született, a szerencsés nyertes majdnem 42 millió forinttal gazdagodott.
A szombati, október 4-i Ötöslottón sorsoláson a 7, 8, 39, 41, 49-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 1 521 411 340 forintot nyert.

lottó
Valaki mind az öt számot eltalalálta a heti Ötöslottón
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

És mivel volt telitalálatos, ez azt jelenti, hogy új milliárdosa van Magyarországnak. 

Érdekesség, hogy épp egy éve annak, hogy az Ötöslottón 6,6 milliárd forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette el egy szerencsés játékos. 2025-ben egyébként a mostani a harmadik telitalálat a játékon, az előző két alkalommal 4-4 milliárd forint volt a főnyeremény.

Több 4 találatos is volt a lottón

Az egy telitalálat mellett 4 találatos is jócskán született, összesen 19 darab, a nyertesek fejenként közel 2,5 millió forintot kapnak majd. A 40. játékhéten telitalálat született a Jokeren is, a szerencsés nyertes közel 42 millió forintot vihet haza. A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.

 

