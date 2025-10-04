Valaki ma mocskosul gazdag lett – telitalálat volt a lottón

A szombati, október 4-i Ötöslottón sorsoláson a 7, 8, 39, 41, 49-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 1 521 411 340 forintot nyert.

Valaki mind az öt számot eltalalálta a heti Ötöslottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

És mivel volt telitalálatos, ez azt jelenti, hogy új milliárdosa van Magyarországnak.

Érdekesség, hogy épp egy éve annak, hogy az Ötöslottón 6,6 milliárd forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette el egy szerencsés játékos. 2025-ben egyébként a mostani a harmadik telitalálat a játékon, az előző két alkalommal 4-4 milliárd forint volt a főnyeremény.

Több 4 találatos is volt a lottón

Az egy telitalálat mellett 4 találatos is jócskán született, összesen 19 darab, a nyertesek fejenként közel 2,5 millió forintot kapnak majd. A 40. játékhéten telitalálat született a Jokeren is, a szerencsés nyertes közel 42 millió forintot vihet haza. A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.