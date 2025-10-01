Külföldön kincset ér, itthon bárki könnyen hozzájuthat

Kevesen tudják, hogy a királyvargánya tele van olyan anyagokkal, amelyek az immunrendszert erősítik, sőt egyes betegségek megelőzésében is szerepet játszhatnak – emlékeztet a zaol.hu. Sok nemzetközi kutatás árulkodik a vargánya jótékony hatásairól.

A vargánya az őszi erdő egyik legnagyobb kincse (illusztráció) – Fotó: Unsplash.

Van, ahol méregdrága a vargánya

A vargánya a világ számos országában keresett finomság, különleges aromája és alacsony kalóriatartalma miatt. Olaszország déli vidékein a friss vargánya kilójáért akár 25–50 eurót (10-20 ezer forint) is elkérnek, míg szárítva ez az ár elérheti a 60–250 eurót (24-100 ezer forintot) is. A vargánya otthoni körülmények között nem nevelhető, mivel szoros szimbiózisban él bizonyos fafajok gyökereivel, enélkül nem fejlődik.

Már tízéves koromban is ugyanott szedtem a vargányát, ahol ma. Az a különbség, hogy 8-10 méterrel elhúzódott a termőterület. A gyökérkapcsolt gombák mintegy összeházasodnak bizonyos fatípusokkal, és „míg a halál el nem választ – holtomiglan-holtodiglan” együtt élnek. A hifák (gombafonalak) a tápanyag felé mennek folyamatosan, és ahol nincs tápanyag, ott elhalnak.Aki sokat jár az erdőn, mindig látja ezeket a természetes rendeződéseket – mondta Horváth Csaba gombaszakértő, aki az Őrségben él, és gyerekkora óta járja a környező erdőket.

A vargánya egy különleges vegyületet, az ergotioneint (ERG) is nagy mennyiségben tartalmazza. Ez az anyag a tudósok szerint akár a „15. vitamin” is lehet, mivel létfontosságú a szervezetnek, de nem tudjuk előállítani magunkban. Hiánya több súlyos betegségben is kimutatható volt.

A vargánya ezenfelül gazdag fehérjékben, ásványi anyagokban – például rézben, vasban, cinkben –, valamint B-vitaminokban és C-vitaminban. Ha ez még nem lenne elég, a vargányában található bioaktív vegyületek antioxidáns, daganatellenes, gyulladáscsökkentő, májvédő és immunerősítő hatásokat is mutattak a laboratóriumban.

Mi a vargányát mindenféle formában fogyasztjuk. Sütve, főzve, savanyítva, szárítva használjuk a konyhánkban. Tünde, a feleségem néha többféle gombából készít színes és igen finom és egészséges savanyúságot. Kerül bele még rizike, gereben gomba, sötét trombita gomba, vargánya, lila pereszke is – tette hozzá a gombaszakértő.

Néhány napja az Origón megírtuk, hogy közeleg a gombaszezon.