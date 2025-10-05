Durva változás jön! Így alakul a jövő heti időjárás!

Ma még borongós vasárnap zárja a hetet, de a várható időjárás szerint hétfőtől már több napsütésre és kevesebb esőre számíthatunk. A hőmérséklet lassan emelkedik, a szél azonban több helyen megélénkül.

Várható időjárás jövő hétre – vasárnaptól enyhülés és kevesebb csapadék (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig

A csapadékzóna egyre inkább a déli tájakra koncentrálódik, majd legkésőbb hajnalra mindenhol megszűnik az eső, miközben északnyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. A szélcsendes északkeleti harmadban és a délnyugati tájakon köd, rétegfelhőzet képződhet.

Ezek hétfőn napközben fokozatosan feloszlanak, de a kevésbé felhős, naposabb (főleg dunántúli) tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. A keleti országrészben süthet legtöbbet a nap. Helyenként előfordulhat futó zápor. Az északnyugati, nyugati szelet az északkeleti és a délnyugati országrész kivételével élénk, olykor erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, ennél néhány fokkal hidegebb a szélcsendes tájakon valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 18 fok között várható.