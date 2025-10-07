Felrobbant az internet: Vasvári Vivien újra gyereket vár?

Vasvári Vivien korábban is nyíltan beszélt anyaságról és gyermekeiről, most pedig egy újabb boldog fejezet küszöbén állhat. Bár hivatalos bejelentés még nem érkezett, a rajongók már most gratulálnak és szorítanak a családnak.

Vasvári Vivien őszintén beszélt a családbővítésről

Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien: „Rajta vagyunk a kistesón”

Az influenszer egy rajongói kérdésre válaszolva vallott a terveiről az Instagramon: „Persze, ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése… Erről már sokszor írtam korábban is, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz a családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot. ” A vallomásból kiderül, hogy Vivien és párja tudatosan készülnek a családbővítésre, és már most izgatottan várják a baba érkezését.

A következő sztoriban azonban ennél már sokkal konkrétabban fogalmazatott, ugyanis az egyik követője azt kérdezte tőle, hogy: Igaz a hír, hogy újra kismama vagy? Mire Vasvári csak annyit válaszolt:

Sosem lehet tudni...

A sztorit követően a közösségi médiában és a Redditen is megjelentek a találgatások arról, hogy Vasvári Vivien már terhes lehet. A hozzászólások közt voltak meghatott, humoros és elismerő reakciók is: „Ő vagy terhes, vagy szül, ez a két állapot létezik nála.”

„Hogyan képes ilyen gyorsan regenerálódni a teste? Ráadásul elég jól visszanyeri az alakját is mindig. De hogy?” A kommentelők többsége elismeréssel beszélt Vivien kitartásáról és arról, milyen gyorsan visszanyeri alakját minden szülés után.

