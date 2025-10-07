Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

Vasvári Vivien

Felrobbant az internet: Vasvári Vivien újra gyereket vár?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasvári Vivien ismét reflektorfénybe került – ezúttal egy Instagram-sztori miatt. A bejegyzésben elárulta, hogy nem kizárt: ismét anyai örömök elé néz. Vasvári Vivien posztja pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és a rajongók már találgatnak, vajon a sztár ismét babát vár-e.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasvári VivienInstagramcsaládalapítás

Vasvári Vivien korábban is nyíltan beszélt anyaságról és gyermekeiről, most pedig egy újabb boldog fejezet küszöbén állhat. Bár hivatalos bejelentés még nem érkezett, a rajongók már most gratulálnak és szorítanak a családnak.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien őszintén beszélt a családbővítésről
Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien: „Rajta vagyunk a kistesón”

Az influenszer egy rajongói kérdésre válaszolva vallott a terveiről az Instagramon: „Persze, ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése…  Erről már sokszor írtam korábban is, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz a családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot. ” A vallomásból kiderül, hogy Vivien és párja tudatosan készülnek a családbővítésre, és már most izgatottan várják a baba érkezését.

A következő sztoriban azonban ennél már sokkal konkrétabban fogalmazatott, ugyanis az egyik követője azt kérdezte tőle, hogy: Igaz a hír, hogy újra kismama vagy? Mire Vasvári csak annyit válaszolt: 

Sosem lehet tudni...

@vasvarivivien a hééééétgyermekes anya🤰🏼
by u/Emergency_Company_45 in talk_hunfluencers

A sztorit követően a közösségi médiában és a Redditen is megjelentek a találgatások arról, hogy Vasvári Vivien már terhes lehet. A hozzászólások közt voltak meghatott, humoros és elismerő reakciók is: „Ő vagy terhes, vagy szül, ez a két állapot létezik nála.” 

„Hogyan képes ilyen gyorsan regenerálódni a teste? Ráadásul elég jól visszanyeri az alakját is mindig. De hogy?” A kommentelők többsége elismeréssel beszélt Vivien kitartásáról és arról, milyen gyorsan visszanyeri alakját minden szülés után.

Cápák lepték el Vasvári Vivien nappaliját. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!