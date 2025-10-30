Bejelentést tett a Wizz Air a magyar vb-selejtező miatt

A Wizz Air, Magyarország piacvezető légitársasága a nagy érdeklődésre való tekintettel az eddig meghirdetett jereváni szurkolói járat után még egy repülőgépet indít a magyar férfi labdarúgó-válogatott vb-selejtező meccsére.

A Wizz Air augusztus 26-án jelentette be, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött főszponzori megállapodása részeként közvetlen szurkolói járatokat indít Lisszabonba és Jerevánba, ahol a válogatott vb-selejtező meccseket játszik, hogy minél több magyar szurkoló gyorsan és kényelmesen eljuthasson a meccsekre, és élőben szurkolhasson a nemzeti tizenegynek.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Wizz Air még egy szurkolói járatot indít, így ismét foglalhatóak jegyek Örményországba a november 13-i jereváni meccsre és a hazaútra is. A közvetlenül a mérkőzés után induló járatok november 14-én már kora reggel visszaérnek Budapestre. A jegyek a jereváni szurkolói járatokra a wizzair.com oldalon, valamint a Wizz Air applikációjában már elérhetőek.

