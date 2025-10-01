Vérnyomásmérés otthon: tippek a megbízható adatokhoz

A magyar lakosság jelentős része küzd vérnyomásproblémákkal – sokaknál a magas, másoknál éppen az alacsony érték okoz gondot. Emiatt egyre többen vásárolnak otthoni vérnyomásmérőt, hogy saját maguk is ellenőrizzék az eredményeiket. A vérnyomásmérés valóban hasznos, de csak akkor, ha betartjuk a mérés alapszabályait.
Dr. Mateusz Lewandowski kardiológus szerint a legpontosabb eredmények nyugodt körülmények között születnek.
Ajánlott legalább öt percet pihenni előtte, és kerülni a mérést közvetlenül sportolás, dohányzás, stressz vagy nagyobb étkezés után.
A vérnyomás természetes módon ingadozik a nap folyamán, így a reggeli és esti mérés a legideálisabb, de orvosi javaslatra akár többször is elvégezhetjük.
Nem ritka, hogy az orvosnál magasabb vérnyomást mérnek, mint otthon. Ezt nevezzük „fehérköpeny-hipertóniának”. Ilyenkor a kezelőorvos javasolhatja a 24 órás Holter-vérnyomásmérést, amely a nap minden szakaszában automatikusan rögzíti az adatokat.
Ha a szisztolés érték tartósan 140 Hgmm fölött, vagy a diasztolés 90 Hgmm fölött van, mindenképpen szükséges orvosi kivizsgálás. A korai felismerés és kezelés alapvető a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.
