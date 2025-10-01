Vérnyomásmérés otthon: tippek a megbízható adatokhoz

A magyar lakosság jelentős része küzd vérnyomásproblémákkal – sokaknál a magas, másoknál éppen az alacsony érték okoz gondot. Emiatt egyre többen vásárolnak otthoni vérnyomásmérőt, hogy saját maguk is ellenőrizzék az eredményeiket. A vérnyomásmérés valóban hasznos, de csak akkor, ha betartjuk a mérés alapszabályait.

Otthoni vérnyomásmérés: így lesz pontos az eredmény

Fotó: Pexels

Mikor mérjünk vérnyomást?

Dr. Mateusz Lewandowski kardiológus szerint a legpontosabb eredmények nyugodt körülmények között születnek.

Ajánlott legalább öt percet pihenni előtte, és kerülni a mérést közvetlenül sportolás, dohányzás, stressz vagy nagyobb étkezés után.

A vérnyomás természetes módon ingadozik a nap folyamán, így a reggeli és esti mérés a legideálisabb, de orvosi javaslatra akár többször is elvégezhetjük.

Vérnyomásmérés otthon: fontos szabályok

Naponta kétszer mérjünk : reggel éhgyomorra, gyógyszerbevétel előtt, valamint este lefekvés előtt.

Mindkét karon ellenőrizzünk az első alkalommal, és a továbbiakban azon folytassuk, amely magasabb értéket mutat.

Megfelelő mandzsetta használata kulcsfontosságú: a túl szűk vagy túl bő mandzsetta hamis eredményt adhat.

Helyes testtartás : a lábak legyenek a talajon, a kar alátámasztva, a mandzsetta a szív magasságában.

Ürítsük ki a hólyagot a mérés előtt, mert a telt hólyag 10–15 Hgmm-rel is megemelheti az értékeket.

Otthoni mérés vagy orvosi rendelő?

Nem ritka, hogy az orvosnál magasabb vérnyomást mérnek, mint otthon. Ezt nevezzük „fehérköpeny-hipertóniának”. Ilyenkor a kezelőorvos javasolhatja a 24 órás Holter-vérnyomásmérést, amely a nap minden szakaszában automatikusan rögzíti az adatokat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a szisztolés érték tartósan 140 Hgmm fölött, vagy a diasztolés 90 Hgmm fölött van, mindenképpen szükséges orvosi kivizsgálás. A korai felismerés és kezelés alapvető a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

