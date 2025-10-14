Az állatot még október elején lőtték ki diagnosztikai célból a helyi vadásztársaság szakemberei, a Nébih debreceni laboratóriuma pedig nem sokkal később megerősítette a veszettség jelenlétét. Az idei első esettel összefüggően számos járványügyi intézkedés, többek között fokozott felügyelet és ebzárlat elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság – ismertették.

Magyarországon eddig az összes veszett rókát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében regisztrálták – Fotó: HUSEYIN DEMIRCI / ANADOLU

Ukrajnából jöhetett a veszett róka

Közleményében a Nébih emlékeztetett: a veszettség 2022 szeptemberében jelent meg ismét Magyarországon, a járványügyi intézkedések eredményeként a mostani volt az első igazolt eset 2024 novembere óta. Eddig valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől.

A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány a szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség jelenleg is rendszeresen előfordul – írták.

Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal, tavasszal és ősszel zajlik a déli és keleti vármegyékben. Az előző évek megemelkedett esetszámai miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Beregben a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Emlékeztettek: a veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre is terjedhet. Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott.

Az Origón szeptemberben írtunk arról, hogy hazánkban vakcinázással próbálják megelőzni a veszettség terjedését.