A népesség elöregedése az egyik legsúlyosabb probléma Nógrád vármegyében. A lakosságra a természetes fogyás jellemző – tájékoztatta a nool.hu-t Feketéné dr. Zeke Ildikó, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, aki a két vezető halálokról is beszélt.

A két vezető halálok a keringési rendszer betegségei és a daganatos megbetegedések Nógrád vármegyében (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Jose HERNANDEZ Camera 51

Ezek a vezető halálokok Nógrádban

Nógrád vármegyében a vezető halálokok sorrendje az országos adatokhoz hasonlóan alakul. A két vezető halálok továbbra is a keringési rendszer betegségei és a daganatos megbetegedések.

Az egészségi állapotban a WHO szerint a genetikai tényezők 27, a környezeti hatások 19, az egészségügyi ellátás 11, míg az egyén életmódja 43 százalékban játszik szerepet – fogalmazott a vármegyei tisztifőorvos.

A halálozások okait vizsgálva mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei vezetnek, melyet a daganatok, majd az emésztőrendszer betegségei követnek. A keringési rendszer betegségei nagyobb arányban vannak jelen a nőknél, míg a daganatos betegségek, és a külső ártalom okozta halálokok a férfiaknál gyakoribbak.

A 39 év alatti fiataloknál a halálesetek jó része külső okok miatt következik be. Azonban látható a daganatos és keringési betegségek növekvő aránya a 15-39 évesek esetében is, majd a 40-59 éves korcsoportban e két főcsoport teszi ki a halálozások több mint 70 százalékát. Végül az idősebb, a 60 év feletti korosztályban első helyre kerül a keringési rendszer betegsége miatti halálozás.

A halálozás okoktól független vizsgálatakor a teljes lakosság körében látható, hogy Nógrád vármegyében mind a férfiak mind a nők esetében kiemelkedően magas a halálozás.

Mindkét nem esetében látható, hogy a Nógrád vármegyei halálozások a keringési rendszer betegségei esetében kiemelkedők. A légzőrendszer betegségei okozta halálozás tekintetében mind a férfiaknál mind a nők esetében középmezőnyben állunk a vármegyék tekintetében. Ugyanez igaz az emésztőrendszer betegségei miatti halálozásra is.

A külső okok miatt bekövetkezett halálozás esetén alacsony esetszámok vannak vármegyei szinteken, mivel nem összevont évekkel számolnak, hanem csak egy adott év esetszámaival. Azonban mindkét nem esetén a többi vármegyével összehasonlítva is kedvezőtlenebb képet látunk. Ugyan az öngyilkosságok okozta halálozás kedvezőbb az országos átlagtól, de a pszichés, mentális egészség és az élvezeti függőségek csökkentése területén van teendő vármegyénkben – hangsúlyozta Feketéné dr. Zeke Ildikó.

Az egészségügyi ellátásról szóló részből kiderült, hogy Nógrádban a közfinanszírozott háziorvosi szolgálatok száma az idei július 31-ei állapot szerint: 132, ebből felnőtt háziorvosi szolgálat: 53, házi gyermekorvosi szolgálat: 23, vegyes körzet: 56. Területi ellátási kötelezettség nélküli közfinanszírozott körzet nem működik a vármegyében.