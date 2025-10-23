Digitális jogosítvány, szigorúbb próbaidő: teljesen megváltozik a vezetői engedély

A legfontosabb változás, hogy az uniós tagállamokban fokozatosan bevezetik a digitális vezetői engedélyt, amely mobiltelefonon is elérhető lesz. A járművezetők ugyanakkor továbbra is kérhetnek fizikai kártyát, amelyet legfeljebb három héten belül kell kiállítaniuk a hatóságoknak.

Digitális jogosítvány, szigorúbb szabályok és két év próbaidő: az uniós vezetői engedély reformja a közlekedésbiztonságot szolgálja

Fotó: Unsplash

A vezetői vizsgák is átalakulnak: a jövőben hangsúlyosabb szerepet kapnak a gyalogosok és kerékpárosok védelmével, a holttérrel, valamint a telefonhasználat kockázataival kapcsolatos témák. A cél, hogy a vizsgázók jobban felkészüljenek a valós forgalmi helyzetekre és a veszélyforrások felismerésére.

15 évig érvényes vezetői engedély és kötelező orvosi ellenőrzés

A gépjárművezetők jogosítványa a jövőben 15 évig lesz érvényes, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt 10 évre csökkentik, ha az okmány személyazonosításra is szolgál. A teherautó- és buszsofőrök esetében az érvényesség 5 évre korlátozódik.

A 65 év felettieknek gyakoribb orvosi ellenőrzésen kell majd részt venniük, a jogosítvány megszerzése vagy megújítása előtt pedig minden vezetőnek kötelezően igazolnia kell látását és szív- és érrendszeri állapotát.

Két év próbaidő, szigor a kezdő sofőrökkel szemben

Az uniós reform egyik legfontosabb újítása, hogy minden frissen megszerzett vezetői engedély legalább kétéves próbaidővel jár majd. Ezalatt a kezdő sofőrökre szigorúbb szabályok vonatkoznak: az ittas vagy kábítószeres vezetés, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztása súlyosabb büntetést von maga után.

Egységes digitális jogosítvány és szigorúbb szabályok a vezetésben(illusztráció!)

Fotó: police.hu

A szabályozás emellett lehetővé teszi, hogy 17 éves kor felett már megszerezhető legyen a B kategóriás jogosítvány, de 18 éves korig a fiatalok csak tapasztalt felnőtt kíséretében vezethetnek.

A hivatásos sofőrhiány enyhítésére a tehergépjármű-vezetői engedély (C kategória) már 18 évesen, az autóbusz-vezetői (D kategória) pedig 21 évesen megszerezhető, amennyiben a jelentkező rendelkezik szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal.

Nincs menekvés a tilalom elől: egységes eljárás az eltiltásokra

Az új uniós szabályok szerint a járművezetéstől való eltiltások és jogosítvány-visszavonások határon átnyúlóan is érvényesek lesznek. Ha valakit például ittas vezetés miatt tiltottak el az egyik országban, az a jövőben nem szerezhet új engedélyt egy másik uniós tagállamban.