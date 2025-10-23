Digitális jogosítvány, szigorúbb próbaidő: teljesen megváltozik a vezetői engedély

A legfontosabb változás, hogy az uniós tagállamokban fokozatosan bevezetik a digitális vezetői engedélyt, amely mobiltelefonon is elérhető lesz. A járművezetők ugyanakkor továbbra is kérhetnek fizikai kártyát, amelyet legfeljebb három héten belül kell kiállítaniuk a hatóságoknak.
A vezetői vizsgák is átalakulnak: a jövőben hangsúlyosabb szerepet kapnak a gyalogosok és kerékpárosok védelmével, a holttérrel, valamint a telefonhasználat kockázataival kapcsolatos témák. A cél, hogy a vizsgázók jobban felkészüljenek a valós forgalmi helyzetekre és a veszélyforrások felismerésére.
15 évig érvényes vezetői engedély és kötelező orvosi ellenőrzés
A gépjárművezetők jogosítványa a jövőben 15 évig lesz érvényes, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt 10 évre csökkentik, ha az okmány személyazonosításra is szolgál. A teherautó- és buszsofőrök esetében az érvényesség 5 évre korlátozódik.
A 65 év felettieknek gyakoribb orvosi ellenőrzésen kell majd részt venniük, a jogosítvány megszerzése vagy megújítása előtt pedig minden vezetőnek kötelezően igazolnia kell látását és szív- és érrendszeri állapotát.
Két év próbaidő, szigor a kezdő sofőrökkel szemben
Az uniós reform egyik legfontosabb újítása, hogy minden frissen megszerzett vezetői engedély legalább kétéves próbaidővel jár majd. Ezalatt a kezdő sofőrökre szigorúbb szabályok vonatkoznak: az ittas vagy kábítószeres vezetés, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztása súlyosabb büntetést von maga után.
A szabályozás emellett lehetővé teszi, hogy 17 éves kor felett már megszerezhető legyen a B kategóriás jogosítvány, de 18 éves korig a fiatalok csak tapasztalt felnőtt kíséretében vezethetnek.
A hivatásos sofőrhiány enyhítésére a tehergépjármű-vezetői engedély (C kategória) már 18 évesen, az autóbusz-vezetői (D kategória) pedig 21 évesen megszerezhető, amennyiben a jelentkező rendelkezik szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal.
Nincs menekvés a tilalom elől: egységes eljárás az eltiltásokra
Az új uniós szabályok szerint a járművezetéstől való eltiltások és jogosítvány-visszavonások határon átnyúlóan is érvényesek lesznek. Ha valakit például ittas vezetés miatt tiltottak el az egyik országban, az a jövőben nem szerezhet új engedélyt egy másik uniós tagállamban.
A nemzeti hatóságok kötelesek lesznek egymást azonnal értesíteni a súlyos közlekedési szabálysértésekről – különösen az ittas vezetésről, a halálos balesetekről és a jelentős sebességtúllépésekről.
Az uniós cél: zéró halál 2050-ig
A vezetői engedély-reform az Európai Bizottság 2023-ban bemutatott közúti közlekedésbiztonsági csomagjának része, amelynek célja, hogy 2050-re elérje a „zéró haláleset” koncepcióját.
A jogszabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket követő 20. napon lépnek hatályba. A tagállamoknak három évük lesz a szabályok átültetésére, majd további egy évük azok gyakorlati alkalmazására.