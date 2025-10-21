Videón a pokoli lángok a Mol százhalombattai finomítójában

Hétfő este tűz keletkezett a Mol százhalombattai olajfinomítójában, amelynek oltását jelenleg is végzik a tűzoltók — a lángokat azonban már sikerült megfékezni. A környéken élők robbanásról és sűrű füstoszlopról számoltak be, de a baleset okát egyelőre nem ismerik.

A Mol tájékoztatása szerint az incidens a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt, ahol a tüzet sikerült körülhatárolni, és személyi sérülés nem történt. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit - közölte az olajtársaság.

Videón a lángoló üzemrész:

