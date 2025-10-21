Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

tűz

Videón a pokoli lángok a Mol százhalombattai finomítójában

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő éjjel robbanás történt és tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A lángokat a tűzoltók már lokalizálták, de még tart az oltás. Személyi sérülés nem történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzSzázhalombattaMol Dunai Finomító

Hétfő este tűz keletkezett a Mol százhalombattai olajfinomítójában, amelynek oltását jelenleg is végzik a tűzoltók — a lángokat azonban már sikerült megfékezni. A környéken élők robbanásról és sűrű füstoszlopról számoltak be, de a baleset okát egyelőre nem ismerik.

A Mol tájékoztatása szerint az incidens a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt, ahol a tüzet sikerült körülhatárolni, és személyi sérülés nem történt. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit - közölte az olajtársaság. 

Videón a lángoló üzemrész:

A keletkezett tűz részleteiről ebben a cikkünkben olvashat. 

A Mol reakciójáról is beszámoltunk. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!