Videón a pokoli lángok a Mol százhalombattai finomítójában

Hétfő éjjel robbanás történt és tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A lángokat a tűzoltók már lokalizálták, de még tart az oltás. Személyi sérülés nem történt.
Hétfő este tűz keletkezett a Mol százhalombattai olajfinomítójában, amelynek oltását jelenleg is végzik a tűzoltók — a lángokat azonban már sikerült megfékezni. A környéken élők robbanásról és sűrű füstoszlopról számoltak be, de a baleset okát egyelőre nem ismerik.
A Mol tájékoztatása szerint az incidens a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt, ahol a tüzet sikerült körülhatárolni, és személyi sérülés nem történt. A vállalat vizsgálja az eset körülményeit - közölte az olajtársaság.
Videón a lángoló üzemrész:
A keletkezett tűz részleteiről ebben a cikkünkben olvashat.
A Mol reakciójáról is beszámoltunk.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!