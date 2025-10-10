Megjelent, amire a rajongók már régóta vártak, de erre senki nem számított

A rajongók évek óta várták, hogy a japán Konami cég legyártsa a népszerű Silent Hill legújabb változatát, a Silent Hill F-et. A horror videójáték azonban egy híján 10 millió forintba kerül az egyik legnagyobb magyar elektronikai boltban.
Az interneten 29 990 forint kapható játék árcédulájára minden bizonnyal egy hatalmas baki miatt kerül rá az elképesztő összeg. Bár ismerve a gamerek megszállottságát, minden bizonnyal vannak olyanak, akik még ennyit is kifizetnének, hogy kipróbálhassák az 1960-as évek Japánát ijesztő környezetben megidéző játékot.
Ez a videójáték háttértörténete
A Silent Hill F sokkal akcióorientáltabb, mint a sorozat előző játékai, ugyanakkor megtartja a rejtvényeket és a rejtélyeket, amelyek hozzájárultak a sikeréhez. A szeptember óta kapható játék háttértörténete a következő:
"Az elszigetelt Ebisugaoka városában a tinédzser Shimizu Hinako rendezetlen életet él, mígnem sűrű köd ereszkedik rá, és egykor ismerős otthonát kietlen és félelmetes hellyé változtatja. Mivel a város látszólag elhagyatott, és a ködben ismeretlen fenyegetés leselkedik rá, Hinakónak a túléléshez múltjának kísérteties maradványai között kell eligazodnia, bonyolult rejtvényeket kell megoldania, és félelmetes entitásokkal kell szembenéznie. Lehetetlen döntésekkel szembesülve végül a szépség és az őrület között kell választania, miközben szembeszáll a ködben rá váró borzalmakkal".
Korábban az Origón is írtunk arról, hogy elszállhat a videójátékok ára. Na, de hogy ennyire, arra mi sem számítottunk...