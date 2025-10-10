Megjelent, amire a rajongók már régóta vártak, de erre senki nem számított

A rajongók évek óta várták, hogy a japán Konami cég legyártsa a népszerű Silent Hill legújabb változatát, a Silent Hill F-et. A horror videójáték azonban egy híján 10 millió forintba kerül az egyik legnagyobb magyar elektronikai boltban.

A hátborzongató videójáték egy kissé túl lett árazva

Az interneten 29 990 forint kapható játék árcédulájára minden bizonnyal egy hatalmas baki miatt kerül rá az elképesztő összeg. Bár ismerve a gamerek megszállottságát, minden bizonnyal vannak olyanak, akik még ennyit is kifizetnének, hogy kipróbálhassák az 1960-as évek Japánát ijesztő környezetben megidéző játékot.

Ez a videójáték háttértörténete

A Silent Hill F sokkal akcióorientáltabb, mint a sorozat előző játékai, ugyanakkor megtartja a rejtvényeket és a rejtélyeket, amelyek hozzájárultak a sikeréhez. A szeptember óta kapható játék háttértörténete a következő:

"Az elszigetelt Ebisugaoka városában a tinédzser Shimizu Hinako rendezetlen életet él, mígnem sűrű köd ereszkedik rá, és egykor ismerős otthonát kietlen és félelmetes hellyé változtatja. Mivel a város látszólag elhagyatott, és a ködben ismeretlen fenyegetés leselkedik rá, Hinakónak a túléléshez múltjának kísérteties maradványai között kell eligazodnia, bonyolult rejtvényeket kell megoldania, és félelmetes entitásokkal kell szembenéznie. Lehetetlen döntésekkel szembesülve végül a szépség és az őrület között kell választania, miközben szembeszáll a ködben rá váró borzalmakkal".

Korábban az Origón is írtunk arról, hogy elszállhat a videójátékok ára. Na, de hogy ennyire, arra mi sem számítottunk...