Azt írták: a Tatabányát és Tarjánt összekötő úton, földmunkák során került elő két darab második világháborús gránát. Pontosabban német eredetű, 8 centiméter átmérőjű repeszaknagránát, nem kilőtt állapotban.

Tűzszerész kezében az egyik második világháborús gránát

Fotó: Nagy Norbert zászlós/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred/Facebook

Megsemmisítik a második világháborús gránátokat

Hozzátették, hogy a tűzszerészművelet idejére nem volt szükség lezárásra. A tűzszerészek a robbanóeszközöket elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

Tavaly szeptemberben Érden találtak második világháborús gránátokat, erről az Origo is beszámolt.