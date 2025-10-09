Második világháborús repeszaknagránátok kerültek elő Komárom-Esztergom vármegyében – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön. A második világháborús gránátokat megsemmisítik.
Azt írták: a Tatabányát és Tarjánt összekötő úton, földmunkák során került elő két darab második világháborús gránát. Pontosabban német eredetű, 8 centiméter átmérőjű repeszaknagránát, nem kilőtt állapotban.
Megsemmisítik a második világháborús gránátokat
Hozzátették, hogy a tűzszerészművelet idejére nem volt szükség lezárásra. A tűzszerészek a robbanóeszközöket elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.
Tavaly szeptemberben Érden találtak második világháborús gránátokat, erről az Origo is beszámolt.
