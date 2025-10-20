Hírlevél

Duna-part

A sárga csoda születése – 125 éves a pesti rakparti villamos

125 évvel ezelőtt, 1900. október 20-án indult el a pesti rakparton az első villamosjárat, amely új korszakot nyitott Budapest közlekedésében. A villamos azóta a főváros egyik legikonikusabb jelképévé vált, és ma is naponta több ezer embert szállít a Duna mentén.
Duna-partDunakorzóvillamosévforduló

A pesti belvárosi Duna-parton haladó villamosvasút ötlete már 1884-ben megszületett, amikor a berlini Siemens és Halske cég elkészítette a terveket. Az árvízvédelemre és a korzó látványára hivatkozó hatósági tiltakozások miatt azonban tizenhat évet kellett várni a megvalósításra. Az ünnepélyes átadásra végül 1900. október 20-án került sor – a főváros modern közlekedésének egyik mérföldköveként.

1900-ban átadták a Duna-parti villamos vonalát, Duna-partivillamos
Villamos-végállomás és a teherhajó kikötő raktárai a Széchenyi (Rudolf) rakparton az Arany János utca torkolatánál. Háttérben a Széchenyi Lánchíd és a Királyi Palota (később Budavári Palota). A felvétel 1890 körül készült
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

A villamos születése és a pesti rakpart megújulása

A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) és a Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) már az 1800-as évek végén versengtek a városi közlekedés fejlesztéséért. A lóvasutak ideje leáldozott, hiszen az elektromos hajtás olcsóbbnak és gyorsabbnak bizonyult.
A rakparton épült villamospálya engedélyét végül a BVVV kapta meg, az építkezés 1896-ban kezdődött és 1897-re a Boráros tér–Erzsébet híd szakasz el is készült.

1900-ban átadták a Duna-parti villamos vonalát, Duna-partivillamos
1901 – Pesti alsó rakpart a Petőfi térnél a Széchenyi Lánchíd és a Dunakorzó felé nézve
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Az Erzsébet híd és az Akadémia közötti vonalat 1900-ban adták át. A látvány és a városi tér megóvása érdekében a pályát egy 498 méter hosszú, háromsoros szegecselt vasszerkezetű viaduktra építették. Az Ybl Miklós által tervezett öntöttvas korlátok és a korzó hangulata együtt tették ikonikus látványossá a pesti rakparti villamost.

A főváros jelképe lett a sárga villamos

A pesti rakparton futó villamos nem csupán közlekedési eszköz, hanem kulturális jelkép is lett.

 A 19. század végén 55 kilométernyi, 1915-re pedig már 156 kilométernyi közúti vasút hálózta be Budapestet – ezzel a város Európa egyik legfejlettebb közlekedési rendszerévé vált.

1900-ban átadták a Duna-parti villamos vonalát, Duna-partivillamos
1906 – Kilátás az Erzsébet híd pesti hídfőjétől a Széchenyi Lánchíd felé. Előtérben a március 15. (Eskü) tér, távolabb a Petőfi tér
Fotó: Fortepan / Deutsche Fotothek / Brück und Sohn

A rakparton ma is közlekedő villamosvonalak a főváros legszebb panorámáját kínálják, és több mint 125 évvel az első járat indulása után is ugyanazzal a küldetéssel működnek: összekötni Budapestet.

 

