A sárga csoda születése – 125 éves a pesti rakparti villamos

A pesti belvárosi Duna-parton haladó villamosvasút ötlete már 1884-ben megszületett, amikor a berlini Siemens és Halske cég elkészítette a terveket. Az árvízvédelemre és a korzó látványára hivatkozó hatósági tiltakozások miatt azonban tizenhat évet kellett várni a megvalósításra. Az ünnepélyes átadásra végül 1900. október 20-án került sor – a főváros modern közlekedésének egyik mérföldköveként.
A villamos születése és a pesti rakpart megújulása
A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) és a Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) már az 1800-as évek végén versengtek a városi közlekedés fejlesztéséért. A lóvasutak ideje leáldozott, hiszen az elektromos hajtás olcsóbbnak és gyorsabbnak bizonyult.
A rakparton épült villamospálya engedélyét végül a BVVV kapta meg, az építkezés 1896-ban kezdődött és 1897-re a Boráros tér–Erzsébet híd szakasz el is készült.
Az Erzsébet híd és az Akadémia közötti vonalat 1900-ban adták át. A látvány és a városi tér megóvása érdekében a pályát egy 498 méter hosszú, háromsoros szegecselt vasszerkezetű viaduktra építették. Az Ybl Miklós által tervezett öntöttvas korlátok és a korzó hangulata együtt tették ikonikus látványossá a pesti rakparti villamost.
A főváros jelképe lett a sárga villamos
A pesti rakparton futó villamos nem csupán közlekedési eszköz, hanem kulturális jelkép is lett.
A 19. század végén 55 kilométernyi, 1915-re pedig már 156 kilométernyi közúti vasút hálózta be Budapestet – ezzel a város Európa egyik legfejlettebb közlekedési rendszerévé vált.
A rakparton ma is közlekedő villamosvonalak a főváros legszebb panorámáját kínálják, és több mint 125 évvel az első járat indulása után is ugyanazzal a küldetéssel működnek: összekötni Budapestet.