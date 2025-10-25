Mindenszentek idején újra felpezsdül az élet a virágpiacokon és a temetők környékén. Már napokkal november elseje előtt megindul a vásárlási láz, hiszen a krizantémok, mécsesek és koszorúk iránt hatalmas a kereslet — még úgy is, hogy a virágok ára idén ismét emelkedett. Szinte minden család ellátogat az elhunyt szerettei sírjához, hogy méltóképpen megemlékezzen róluk – írja a TEOL.

Mindenszentek előtt sokan keresik az akciós koszorúkat és krizantémokat — a virágok ára idén is az egekben. Fotó: STRINGER / IC photo

Emelkedik a virágok ára, mégis rengetegen vásárolnak

Az utóbbi napokban egyre többen keresik az akciós koszorúkat és virágokat, hiszen a virágok ára évről évre magasabb. A legnépszerűbbek a mohás, fenyős és tobozos koszorúk, de sokan választanak élő virágos vagy műanyag változatokat is. Egy közepes méretű mohakoszorú már 3800 forinttól, míg egy tobozos, élő virággal díszített koszorú 4800 forint körül kapható. Az álló koszorúkért akár 11 ezer forintot is elkérnek.

A krizantém szálas ára 700 forint körül, de cserépben jobban megéri, mert tartósabb. A gyertyák, mécsesek ára szintén emelkedett, ezért sokan már hetekkel előre megvásárolták őket.

Mindenszentek hétvégéjén a temetők lesznek a legforgalmasabb helyek az országban. Akár vallásos, akár nem, szinte mindenki megemlékezik ilyenkor szeretteiről.

Egy szekszárdi asszony elmondta: „Idén nagyjából 15 ezer forintot költök virágokra és gyertyákra. A virágokat csak most veszem meg, hogy frissek legyenek, de igyekeztem mindenből a legjobb áron beszerezni, amit lehetett.”

Azoknak, akik messzebbről indulnak a temetőkbe, az ünnep még nagyobb kiadással jár, hiszen az útiköltség is hozzájön a koszorúk és virágok árán felül.