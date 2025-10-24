Nevetni fog, de hasznos: a gumicsirke a vonóhorgon tényleg segíthet

A vonóhorogdíszek – különféle figurák és színes labdák sokak számára csak humoros kiegészítők – valójában segíthetik a tudatosabb vezetést. Beró Dominik elmondása szerint a díszek „odavonzzák a figyelmet”, és emlékeztetik a sofőrt arra, hogy a jármű hátulja is figyelmet igényel – írja a KEMMA.hu.
Nem a gumicsirkére kell figyelni, hanem arra, amit eszünkbe juttat – hogy ott hátul bizony van valami”
– fogalmazott a szakember.
Egyes autósok ráadásul tolatáskor is hasznosnak tartják: ha a gumicsirke megszólal, az biztos jele annak, hogy túl közel van valamihez. Persze, ahogy Beró kiemeli, ez nem helyettesítheti a tolatóradart vagy a körültekintést.
Kupak helyett teniszlabda – praktikus megoldás hétköznapi tárgyakkal
A vonóhorog dísz sok esetben nemcsak dekoráció, hanem
a hiányzó gyári kupak helyettesítője is.
A teniszlabda például tökéletesen illeszkedik a fémgömbre, és megakadályozza, hogy a zsíros felület összekenje a ruhát, vagy a vas elkezdjen rozsdásodni. Ráadásul a rikító színek még láthatóbbá teszik a jármű hátulját – ez pedig akár egy parkolói koccanást is megelőzhet.
Egyedi vonóhorog díszek 3D nyomtatással
A modern technológia az autós kiegészítők világát is elérte. Egyre többen készítenek saját vonóhorog díszt 3D nyomtatóval:
vannak, akik kedvenc filmhősüket, mások saját logójukat vagy humoros figurát terveznek.
Akinek van 3D nyomtatója, otthon is elkészítheti az egyedi díszt – így nemcsak a funkciót, hanem a stílust is személyre szabhatja.
A technológia fejlődik – de a humor megmarad
A legújabb autómodellekben a vonóhorog gyakran már rejtett, és gombnyomásra hajtható ki a lökhárító mögül. Ezeknél nincs szükség külön díszre, de a humoros megoldások továbbra is népszerűek a klasszikus típusoknál.
Beró Dominik szerint a vonóhorog dísz legnagyobb értéke, hogy mosolyt csal az arcokra, és egy apró, de tudatosabb figyelemre ösztönöz.
Megmosolyogtat, de nem biztonsági eszköz”
– hangsúlyozta.
A gumicsirke tehát maradhat a helyén – amíg nem a biztonság rovására megy.
További hasonló tartalmakat az Origo.hu felületén olvashat!