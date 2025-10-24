Nevetni fog, de hasznos: a gumicsirke a vonóhorgon tényleg segíthet

A vonóhorogdíszek – különféle figurák és színes labdák sokak számára csak humoros kiegészítők – valójában segíthetik a tudatosabb vezetést. Beró Dominik elmondása szerint a díszek „odavonzzák a figyelmet”, és emlékeztetik a sofőrt arra, hogy a jármű hátulja is figyelmet igényel – írja a KEMMA.hu.

Gumicsirke és vonóhorog? Kiderült, miért teszi ezt egyre több autós! (A kép illusztráció!)

Nem a gumicsirkére kell figyelni, hanem arra, amit eszünkbe juttat – hogy ott hátul bizony van valami”

– fogalmazott a szakember.

Egyes autósok ráadásul tolatáskor is hasznosnak tartják: ha a gumicsirke megszólal, az biztos jele annak, hogy túl közel van valamihez. Persze, ahogy Beró kiemeli, ez nem helyettesítheti a tolatóradart vagy a körültekintést.

Kupak helyett teniszlabda – praktikus megoldás hétköznapi tárgyakkal

A vonóhorog dísz sok esetben nemcsak dekoráció, hanem

a hiányzó gyári kupak helyettesítője is.

A teniszlabda például tökéletesen illeszkedik a fémgömbre, és megakadályozza, hogy a zsíros felület összekenje a ruhát, vagy a vas elkezdjen rozsdásodni. Ráadásul a rikító színek még láthatóbbá teszik a jármű hátulját – ez pedig akár egy parkolói koccanást is megelőzhet.

Egyedi vonóhorog díszek 3D nyomtatással

A modern technológia az autós kiegészítők világát is elérte. Egyre többen készítenek saját vonóhorog díszt 3D nyomtatóval:

vannak, akik kedvenc filmhősüket, mások saját logójukat vagy humoros figurát terveznek.

Akinek van 3D nyomtatója, otthon is elkészítheti az egyedi díszt – így nemcsak a funkciót, hanem a stílust is személyre szabhatja.

A technológia fejlődik – de a humor megmarad

A legújabb autómodellekben a vonóhorog gyakran már rejtett, és gombnyomásra hajtható ki a lökhárító mögül. Ezeknél nincs szükség külön díszre, de a humoros megoldások továbbra is népszerűek a klasszikus típusoknál.

Beró Dominik szerint a vonóhorog dísz legnagyobb értéke, hogy mosolyt csal az arcokra, és egy apró, de tudatosabb figyelemre ösztönöz.

Megmosolyogtat, de nem biztonsági eszköz”

– hangsúlyozta.

A gumicsirke tehát maradhat a helyén – amíg nem a biztonság rovására megy.

