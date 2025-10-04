Autósok figyelem! Ezt a hibát szinte mindannyian elkövetjük, pedig súlyos bírság jár érte

A vonóhorog sok autós életét megkönnyíti, hiszen nemcsak vontatásra, hanem kerékpár szállítására is ideális. Ugyanakkor komoly figyelmet igényel, mert ha nem tartjuk be a szabályokat a vonóhorog használatához, bírság és baleseti kockázat is fenyegethet.

Ha nem tartjuk be a szabályokat a vonóhorog használatához, bírság és baleseti kockázat is fenyeget (illusztráció)

Fotó: Nagy Csaba/Pexels

Szabályok a vonóhorog használatához – így kerülhetjük el a bírságot

A vonóhorog kétségtelenül praktikus, hiszen könnyen felszerelhető, és a legtöbb gépjárműnél utólag is alkalmazható. Több típus is elérhető: fix, levehető és kihajtható változat. Az autósok körében népszerű, mert nemcsak vontatásra, hanem kerékpár szállítására is használható.

Azonban a vonóhorog nem csupán előnyöket kínál, hanem veszélyeket is rejt. Egy kisebb koccanásnál a horog merev szerkezete miatt nagyobb lehet a kár, mintha csak az autó energiaelnyelő hátsó része sérülne. Komolyabb ütközésnél pedig a következmények is súlyosabbak lehetnek.

Ezért a szakértők szerint érdemes a vonóhorgot eltávolítani, ha éppen nincs rá szükség. Ez az egyik legfontosabb autós tanács.

A jogi oldala sem elhanyagolható: ha a vonóhorog eltakarja a rendszámot, az szabályszegésnek számít. A közlekedési törvény egyértelmű:

a rendszámnak mindig jól láthatónak kell lennie, nemcsak a rendőrök, hanem a közlekedési kamerák számára is.

Ha akár egyetlen betű vagy szám nem olvasható a vonóhorog miatt, a járművezetőt kötelezhetik a tartozék eltávolítására, sőt közlekedési bírság is járhat érte.

Dr. Bérczes Tamás közlekedési szakjogász szerint a rendszám egyedi azonosító jel, amelynek láthatóságát semmi nem akadályozhatja. Ezért az autósoknak mindig figyelniük kell arra, hogy a vonóhorog ne okozzon jogi problémát.

