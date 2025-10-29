Miért nem randiznak a Z generációs fiatalok? A válasz egyszerre szomorú és ijesztő

Egyre több fiatal dönt úgy, hogy inkább nem megy el randira, nehogy valaki titokban felvételt készítsen róla, és azt megossza az interneten. A Z generációs fiatalok ma már attól tartanak, hogy egy ártatlan ismerkedés is kínos jelenetté válhat, amely aztán terjedni kezd a közösségi oldalakon. Ez a félelem nemcsak a randizási szokásokat, hanem a fiatalok önbizalmát és kapcsolataik alakulását is erősen befolyásolja – írja a RollingStone.

Z generációs fiatalok egyre ritkábban mernek randizni a közösségi médiában terjedő online megszégyenítés miatt. Fotó:Illusztráció/Unsplah

Milyen hatással van az online megszégyenítés a Z generációs fiatalok párkapcsolataira?

A fiatal generáció tagjai számára az adatvédelem és a személyes tér szinte megszűnt. Az online zaklatás és a cyberbullying nemcsak az önbizalmat rombolja, hanem a kapcsolatok kialakulását is gátolja. Egyre több fiatal érzi úgy, hogy a közösségi médiában minden pillanat nyilvános vizsgává válik — és aki hibázik, azt azonnal megalázzák.

Ezek a randizási szokások hosszú távon érzelmi távolságot hoznak létre a nemek között, ami bizalmatlansághoz és gyanakváshoz vezet.

Hogyan változtatta meg a közösségi média a randizási szokásokat?

A Z generáció világában a TikTok-, Instagram- és Snapchat-videók gyakran a népszerűség eszközei. Azonban az a jelenség, hogy valakit titokban rögzítenek egy randi közben, majd közzéteszik a felvételt, új szintre emelte az internetes zaklatást. A „bénázás” ma már nem privát élmény, hanem tömegszórakoztatás.

A fiatalok ezért sokszor inkább visszahúzódnak, vagy csak társkereső appokon — például új magyar társkereső vagy ingyenes társkereső oldalak segítségével — próbálnak ismerkedni.

Mit tehetünk az online zaklatás ellen?

Szakértők szerint az iskoláknak és közösségeknek sokkal komolyabban kellene kezelniük az online megszégyenítést. A digitális bullying ugyanolyan káros, mint a valós bántalmazás, ezért egyértelmű szabályokra és következményekre van szükség.

A Z generáció problémái között ma már nem csak az önbizalomhiány vagy a szorongás szerepel, hanem a bizalom teljes hiánya is — főleg a kapcsolatokban. A fiatalok adatvédelme és biztonsága nem luxus, hanem alapvető szükséglet a digitális korban.