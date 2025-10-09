Hírlevél

Rendkívüli

Kekeckedik a NATO: kész háborút kirobbantani Oroszországgal

dr. Zacher Gábor

Zacher Gábor nyugdíjba vonulása könnyekig megható pillanatokat hozott – videó!

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ország toxikológusa ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, de még gondolni sem akar a visszavonulásra. Azonban a 65. születésnap és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül Zacher Gábor számára.
Az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakját már orvostanhallgatóként is vonzotta a mentőautó, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként teljesített szolgálatot, 1986-tól pedig mentőorvosként folytatta áldozatos munkáját, de toxikológusként is nagy ismertségre tett szert. Zacher Gábor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került  – áll az OMSZ csütörtöki Facebook-bejegyzésében. 

Zacher Gábor sírni kezdett, amikor meglátta kollégáit – Fotó: Facebook
Zacher Gábor sírni kezdett, amikor meglátta kollégáit 
Fotó: Facebook

Zacher Gábor meghatódott 

Zacher doki további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Az ikonikus mentős 65. születésnapjára bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Amint a Facebook-bejegyzésben olvasható, szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült. Zacher Gábor megkönnyezte kollégái akcióját.

A közelmúltban az Origo is beszámolt róla, hogy Zacher Gábor szerint van veszélyesebb szer a drogoknál

 

