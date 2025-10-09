Zacher Gábor nyugdíjba vonulása könnyekig megható pillanatokat hozott – videó!

Az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakját már orvostanhallgatóként is vonzotta a mentőautó, kezdetben ápolóként, majd mentőtisztként teljesített szolgálatot, 1986-tól pedig mentőorvosként folytatta áldozatos munkáját, de toxikológusként is nagy ismertségre tett szert. Zacher Gábor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került – áll az OMSZ csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Zacher Gábor sírni kezdett, amikor meglátta kollégáit

Fotó: Facebook

Zacher Gábor meghatódott

Zacher doki további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Az ikonikus mentős 65. születésnapjára bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Amint a Facebook-bejegyzésben olvasható, szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült. Zacher Gábor megkönnyezte kollégái akcióját.

A közelmúltban az Origo is beszámolt róla, hogy Zacher Gábor szerint van veszélyesebb szer a drogoknál.