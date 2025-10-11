Kevesen ismerik ezt a zalai savanyúságot, pedig zseniális

A savanyúságok fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár – emlékeztet a zaol.hu. Egyre többen készítenek otthoni körülmények között savanyú káposztát, kimchit vagy céklakvászt, vagy akár a Zalában népszerű savanyított tarlórépát. Az elkészítési módok és az alapanyagok már jelentősen eltérnek a hagyományos eljárásoktól. Ez a zalai savanyúságra is igaz.



A zalai savanyúság nemcsak finom, hanem egészséges is (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A zalai savanyúság nem mindenhol ismert

A zalai savanyított répa olyan helyi specialitás, amit Magyarország más részein alig ismernek.

Miklósfán nőttem fel, gyerekkorom óta ismerem a savanyított répát, meséli Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann, aki ma már az utolsók egyike, aki a régi módon is el tudná készíteni ezt a különlegességet.

A savanyúság készítésekor a legfontosabb a higiénia: a befőttesüvegeket, fedőket és kanalakat alaposan tisztítsuk meg és lehetőleg forrázzuk le. Lényeges az is, hogy jó minőségű alapanyagokat használjunk, csak ép, sérülésmentes zöldségeket válasszunk, és alaposan tisztítsuk meg ezeket. A fonnyadt, repedt, sérült zöldség nemcsak az ízt rontja el, de a romlásnak indult részek veszélyes kórokozókat is bevihetnek a fermentált ételbe.

A só is kulcsfontosságú, 2–3 százalékos sóoldattal a zöldségek roppanósak maradnak, és a jótékony baktériumok dolgozhatnak, a károsak pedig visszaszorulnak. Az üveget lazán zárjuk, hogy a keletkező gázok távozhassanak.

Az ideális fermentálási hőmérséklet 18-22 °C, és 5-10 nap alatt zajlik le a folyamat.

Ezután hűtőben tárolva hosszabb ideig megőrzi ízét és állagát. Mindig tiszta evőeszközt használjunk, és kisebb adagokat vegyünk ki az üvegből a keresztszennyeződés elkerülésére. A házi erjesztés nemcsak egészséges és környezetbarát, hanem igazi gasztronómiai élmény is.

Az Origón nemrégen bemutattuk a kimchit, a koreai fermentált savanyúságot.