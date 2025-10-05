Életveszélyessé nyilvánították az ismert máriakéméndi zarándokhelyet, a Nagyboldogasszony kegytemplomot, miután a székesegyház hajójába leszakadt egy födémszerkezeti gerendadarab.

Kedvelt zarándokhely a máriakéméndi Nagyboldogasszony kegytemplom

Fotó: Facebook / Máriakéméndi Búcsújáró Nagyboldogasszony Kegytemplom

A történtek után statikai vizsgálatot végeztek, amely megállapította, hogy a templom szerkezete súlyosan károsodott, különösen az északi oldalon, ahol a gerendák végét gombásodás, valamint szú- és cincérkárosítás is érte.

A templom állapotát már nyár óta figyelemmel kísérték, ugyanis az öt évvel ezelőtti külső felújítás során anyagi okok miatt csak ideiglenes megerősítések történtek – írja a Bama.

Nem lesz búcsú a zarándokhelyen

A mostani károk miatt Felföldi László megyéspüspök elrendelte az épület ideiglenes lezárását. A templomban így minden szertartást felfüggesztettek, köztük az október 8-ra tervezett búcsút is, amelyet minden évben sokan látogatnak. A liturgiákat átmenetileg a máriakéméndi Szent Márton templomban tartják meg.

A híres zarándokhely teljes területét azonban nem zárták le: a kolostor, a park, a kálvária és a forrás továbbra is látogatható. A közösség most adománygyűjtést indított a felújításra, amely első körben a szerkezeti problémák elhárítását célozza, díszítőmunkákra egyelőre nem jut forrás. A támogatásokat az Olaszi Plébánia számlaszámára lehet utalni „kegytemplom” közleménnyel: 50100026-12002009. Külföldi utalás esetén IBAN szám: HU91 5010 0026 1200 2009 0000 0000.

A máriakéméndi kegytemplom az 1740-es években épült, és a helyi hagyomány szerint egy csodás Szűzanya-jelenés után vált zarándokhellyé. Bezárása súlyos veszteség nemcsak a hívők, hanem a térség kulturális öröksége számára is.