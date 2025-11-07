Hírlevél

Zelenszkij váratlan bejelentést tett, Putyinról van szó

Szijjártó Péter aláírta! Ez minden magyart érint

47 budapesti gyermeket szállítottak kórházba ételmérgezés miatt - részletek

Több száz gyermek és óvodai dolgozó lett rosszul, és fordult orvoshoz hányás és hasmenés miatt az ebéd után. A hatóságok kiemelt vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, mi okozta a fertőzést.
Budapesten a XIII. kerület (Angyalföld) több óvodájában váratlanul megbetegedtek a gyerekek és a személyzet – valószínűleg étel okozta fertőzés miatt. A panaszok szerint az étkezést követően jelentkeztek a tünetek: hányás, hasmenés, levertség.

Valószínűleg az óvodai menzákra vitt étel okozhatta a fertőzést
Fotó: NÉBIH

Összesen 470 érintettről tudni, köztük 47 gyermeket kellett kórházba szállítani. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Népegészségügyi Központ és a kormányhivatalok gyorsan reagáltak. Az érintett főzőkonyhát azonnal ellenőrzés alá vonták, mintákat vettek az ételekből, és azonnali fertőtlenítést rendeltek el.

A Nébih laboratóriuma vizsgálja a fertőzés okát

A vizsgálat nemcsak az ételkészítés technológiájára koncentrál: a hatóságok ellenőrzik a tárolást, a szállítást és a személyi higiénia betartását is. 

A Nébih laboratóriuma soron kívüli vizsgálatokat folytat, hogy minél hamarabb kiderüljön, mi okozta a tömeges megbetegedést, honnan eredt a fertőzés. 

A szülőknek és gondviselőknek azt javasolják, hogy figyeljék gyermekeik állapotát, és ha szükséges, forduljanak orvoshoz. Az intézményeknek pedig együtt kell működniük a hatóságokkal, hogy a vizsgálat mielőbb lezárulhasson.

