A 4iG lett ismét az év vállalata a Figyelő TOP200 gálán

A rangos elismerést minden évben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó magyar vállalatoknak ítélik oda.

Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója (balra) és Szabados Richárd államtitkár

Fotó: Vémi Zoltán

A Figyelő TOP200-as lista az idén is a legnagyobb hazai cégeket sorolja fel, ahol a bekerülés alsó bevételi határa már mintegy 90 milliárd forint volt – míg tíz évvel ezelőtt ez még csak 35 milliárd forint körül alakult.

A gálán elhangzott, hogy a következő évek egyik legfontosabb kihívása és lehetősége a mesterséges intelligencia térnyerése lesz, amely alapjaiban formálhatja át a vállalatok működését – írja a VG.

A 4iG az üzleti élet egyik legmeghatározóbb cége

A 4iG mellett több kategóriában is díjaztak cégeket: elismerést kapott az év pénzügyi vállalkozása, innovatív vállalata, valamint a társadalmi felelősségvállalás terén kiemelkedő szereplő is. A Figyelő TOP200 mára a hazai üzleti élet egyik legmeghatározóbb eseménye, amely évről évre bemutatja a magyar gazdaság legdinamikusabban fejlődő szereplőit.

A díjat azok a vállalatok és cégvezetők kapják, akik a legtöbbet tettek pénzügyi, gazdasági és társadalmi szempontból. A szakmai zsűri tagjai Szabados Richárd, Bacsa György, Jakab Zsófia, Csorbai Hajnalka és Nagy Sebestyén.

A díjazottak: