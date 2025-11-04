A 4iG lett ismét az év vállalata a Figyelő TOP200 gálán

A rangos elismerést minden évben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó magyar vállalatoknak ítélik oda.
A Figyelő TOP200-as lista az idén is a legnagyobb hazai cégeket sorolja fel, ahol a bekerülés alsó bevételi határa már mintegy 90 milliárd forint volt – míg tíz évvel ezelőtt ez még csak 35 milliárd forint körül alakult.
A gálán elhangzott, hogy a következő évek egyik legfontosabb kihívása és lehetősége a mesterséges intelligencia térnyerése lesz, amely alapjaiban formálhatja át a vállalatok működését – írja a VG.
A 4iG az üzleti élet egyik legmeghatározóbb cége
A 4iG mellett több kategóriában is díjaztak cégeket: elismerést kapott az év pénzügyi vállalkozása, innovatív vállalata, valamint a társadalmi felelősségvállalás terén kiemelkedő szereplő is. A Figyelő TOP200 mára a hazai üzleti élet egyik legmeghatározóbb eseménye, amely évről évre bemutatja a magyar gazdaság legdinamikusabban fejlődő szereplőit.
A díjat azok a vállalatok és cégvezetők kapják, akik a legtöbbet tettek pénzügyi, gazdasági és társadalmi szempontból. A szakmai zsűri tagjai Szabados Richárd, Bacsa György, Jakab Zsófia, Csorbai Hajnalka és Nagy Sebestyén.
A díjazottak:
- Az év vállalata – 4iG Nyrt.
- Az év pénzügyi vállalkozása – Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.
- Az év innovatív vállalata – Richter Gedeon Nyrt.
- Opten Stabilitás díj – Equilor Befektetési Zrt.
- Demján Sándor versenyképességi díj – Büttner Kft.
- Provident társadalmi hasznossági díj – Konnekt Egyesület
- NÚSZ-KTE Közlekedési innovációs díj – Krizsik Nóra, Pauer Gábor, Szigeti Szilárd
- Az év bora – Riczu Tamás borászata, Villányi Franc 2021