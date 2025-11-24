„A bizalom új nyelve az adat” – Interjú Peltzer Árminnal, az OPTEN marketing igazgatójával

A gazdasági környezet ingadozik, a partnerek fizetési fegyelme lazul, a vállalkozói bizalom pedig sok helyen megkopott. Mégis: az üzleti világ nem állhat meg. Hogy ki kivel üzletel, az ma már nem intuíció, hanem döntéstámogatott, adatvezérelt folyamat.

Az OPTEN friss kockázati elemzése szerint a magyar cégvilág kettészakadt: miközben a legstabilabb vállalatok erősödtek, a legkockázatosabb kör drámai mértékben nőtt.

Forrás: OPTEN



Erről, és arról, hogyan vált üzleti előnnyé a „látható megbízhatóság”, Peltzer Árminnal, az OPTEN marketingigazgatójával beszélgettünk.

– Az OPTEN elemzése szerint a magyar vállalatok kockázati térképe egyre szélsőségesebb. Mi áll a háttérben?

Peltzer Ármin: Az elmúlt másfél év gazdasági környezete mindenkit próbára tett. A kamatok, az energiaárak és az infláció kombinációja olyan nyomást helyezett a vállalatokra, amelyre kevesen voltak felkészülve.

A mi adatrendszerünk 460 ezer aktív magyar céget követ naponta, és ebből egyértelműen látszik, hogy a középmezőny zsugorodik, a két szélső pólus – a legmegbízhatóbbak és a legkockázatosabbak – pedig egyre távolabb kerül egymástól.

Ez klasszikus válságjelenség: a stabil szereplők megerősödnek, de sokan lecsúsznak. A probléma, hogy a piac ezt sokszor csak utólag veszi észre.

– Pedig az adatok szerint a fizetési kockázatok már előre jelezhetők…

Igen, pontosan ebben segít egy automatizált céginformációs rendszer.

Az OPTEN-nél több száz pénzügyi és működési adatot elemzünk naponta, hogy megmutassuk, mekkora az esélye annak, hogy egy cég egy éven belül fizetésképtelenné válik.

Ez nem jóslás, hanem statisztikai valószínűség: a nagyvállalatok, bankok és biztosítók már régóta így dolgoznak, és a gazdasági légkör hatására a KKV-szektorban is egyre inkább megjelenik ez a tudatosság.

Egy jó kézfogás vagy pozitív benyomás bizalmat ébreszthet, de azt objektíven csak adatokkal támaszthatjuk alá.

– Ebben a környezetben egyre több cég hangsúlyozza, hogy „megbízható”. Hogyan lehet ezt hitelesen kommunikálni?

Sokan mondják, de kevesen tudják bizonyítani.

Ezért hoztuk létre az OPTEN Cégminősítést, amely a kockázati besorolás objektív eredményére épül, és tanúsítvány formájában igazolja a vállalkozás stabil működését.

A tanúsítványt csak azok a vállalatok igényelhetik, amelyek a jó (A vagy B) kockázati kategóriába tartoznak.

Ez a hitelesség záloga: nem elég megfizetni – előbb ki kell érdemelni a jogosultságot.

A mögötte álló kockázati besorolás több száz paraméter alapján működő rendszer, így amikor valaki találkozik ezzel a logóval, valójában egy komplex adatelemzés eredményét látja, egyszerű, érthető formában.