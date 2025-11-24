„A bizalom új nyelve az adat” – Interjú Peltzer Árminnal, az OPTEN marketing igazgatójával

A gazdasági környezet ingadozik, a partnerek fizetési fegyelme lazul, a vállalkozói bizalom pedig sok helyen megkopott. Mégis: az üzleti világ nem állhat meg. Hogy ki kivel üzletel, az ma már nem intuíció, hanem döntéstámogatott, adatvezérelt folyamat.
Az OPTEN friss kockázati elemzése szerint a magyar cégvilág kettészakadt: miközben a legstabilabb vállalatok erősödtek, a legkockázatosabb kör drámai mértékben nőtt.
Erről, és arról, hogyan vált üzleti előnnyé a „látható megbízhatóság”, Peltzer Árminnal, az OPTEN marketingigazgatójával beszélgettünk.
– Az OPTEN elemzése szerint a magyar vállalatok kockázati térképe egyre szélsőségesebb. Mi áll a háttérben?
Peltzer Ármin: Az elmúlt másfél év gazdasági környezete mindenkit próbára tett. A kamatok, az energiaárak és az infláció kombinációja olyan nyomást helyezett a vállalatokra, amelyre kevesen voltak felkészülve.
A mi adatrendszerünk 460 ezer aktív magyar céget követ naponta, és ebből egyértelműen látszik, hogy a középmezőny zsugorodik, a két szélső pólus – a legmegbízhatóbbak és a legkockázatosabbak – pedig egyre távolabb kerül egymástól.
Ez klasszikus válságjelenség: a stabil szereplők megerősödnek, de sokan lecsúsznak. A probléma, hogy a piac ezt sokszor csak utólag veszi észre.
– Pedig az adatok szerint a fizetési kockázatok már előre jelezhetők…
Igen, pontosan ebben segít egy automatizált céginformációs rendszer.
Az OPTEN-nél több száz pénzügyi és működési adatot elemzünk naponta, hogy megmutassuk, mekkora az esélye annak, hogy egy cég egy éven belül fizetésképtelenné válik.
Ez nem jóslás, hanem statisztikai valószínűség: a nagyvállalatok, bankok és biztosítók már régóta így dolgoznak, és a gazdasági légkör hatására a KKV-szektorban is egyre inkább megjelenik ez a tudatosság.
Egy jó kézfogás vagy pozitív benyomás bizalmat ébreszthet, de azt objektíven csak adatokkal támaszthatjuk alá.
– Ebben a környezetben egyre több cég hangsúlyozza, hogy „megbízható”. Hogyan lehet ezt hitelesen kommunikálni?
Sokan mondják, de kevesen tudják bizonyítani.
Ezért hoztuk létre az OPTEN Cégminősítést, amely a kockázati besorolás objektív eredményére épül, és tanúsítvány formájában igazolja a vállalkozás stabil működését.
A tanúsítványt csak azok a vállalatok igényelhetik, amelyek a jó (A vagy B) kockázati kategóriába tartoznak.
Ez a hitelesség záloga: nem elég megfizetni – előbb ki kell érdemelni a jogosultságot.
A mögötte álló kockázati besorolás több száz paraméter alapján működő rendszer, így amikor valaki találkozik ezzel a logóval, valójában egy komplex adatelemzés eredményét látja, egyszerű, érthető formában.
A cégminősítés nemcsak presztízst jelent, hanem bizalmi tőkét is: a partnerek és ügyfelek számára egy független, szakmai garanciát arról, hogy az adott vállalkozás megbízható, stabil és átlátható módon működik.
– Tehát aki „A” vagy „B” kategóriába tartozik, megkaphatja a minősítést?
Pontosan.
Az „A” és „B” besorolású cégek működése kiegyensúlyozott, kockázatuk átlag alatti.
Ők jogosultak az OPTEN Cégminősítésre, amit egyéves tanúsítványként használhatnak – weboldalon, e-mail aláírásban, üzleti ajánlatokban, vagy akár irodai környezetben elhelyezve.
Ez egy vizuális bizalmi jel, amit a piac ismer, értékel, és egyre gyakrabban keres.
– Milyen üzleti előnye van annak, ha valaki megszerzi a cégminősítést?
A bizalom minden döntésben jelen van. Ha egy cég az OPTEN által minősített, az először az ügyfél szemében épít bizalmat, de közvetetten a tárgyalásokban, tendereken, beszállítói kapcsolatokban is.
Egyre több olyan példát látunk, hogy a partnerek már előnyként kezelik, ha valaki rendelkezik minősítéssel.
Ahogy az energetikában a zöld címke, az üzleti életben ez lett a bizalmi címke – egy hiteles visszajelzés a cég működéséről.
– A bizalom tehát ma már mérhető?
Igen. A bizalom nem csak érzés kérdése többé, hanem adaté.
És ez egy nagyon jó irány: transzparensebb, igazságosabb, kiszámíthatóbb gazdaságot eredményez.
Aki jól gazdálkodik, pontosan adminisztrál, átláthatóan működik – annak most már látszik is az eredménye.
Ez a jövő üzleti kultúrája: nem az számít, ki mit mond magáról, hanem mit mutatnak róla az adatok.
Természetesen ettől még a szimpátia és az emberi bizalom is számít – csak ma már ezt adatokkal is alá tudjuk támasztani.
– Hogyan látja a bizalom szerepét a következő időszakban?
Aki képes adatokra építeni, az hosszú távon stabilabban működik, és megbízhatóbb partnerként tekintenek rá.
Az OPTEN Cégminősítés ezt a döntést teszi láthatóvá: megmutatja, hogy a vállalkozás nemcsak jól dolgozik, hanem felelősen is gondolkodik.
Ez az új üzleti kultúra lényege – ahol az átláthatóság a legerősebb versenyelőny.
A tanúsítvány megszerzéséről és feltételeiről a minosites.opten.hu oldalon található részletes információ.