Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Adatszivárgás-botrány: Az újonnan napvilágra került felhasználói adatlista szerint a Tisza Világ alkalmazást már a hivatalos bevezetés előtt tesztelték külföldről is: Ukrajna több pontjáról, valamint londoni, párizsi és zágrábi hálózatokról érkeztek bejelentkezések - tájékoztat a Mandiner.

Külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában

Fotó: Képernyőkép

A legfrissebb kiszivárgott adatbázis azt mutatja, hogy a Tisza Világ nevű appot már jóval szeptember 9. előtt próbálták:

Ukrajnából : Ungvár, Truszkavec

USA-ból : Dallas, San Jose

Európából: London, Párizs, Zágráb

Ez azt jelenti, hogy a tesztelés nem korlátozódott Magyarországra — holott a párt korábban tagadta a külföldi fejlesztői részvételt és az adatszivárgás tényét is.

Külföldi hozzáférés és biztonsági kérdések

A részletes lista azt is felfedi:

tesztfiókok léteztek a nyilvános indulás előtt

amerikai és ukrán hálózatokról bejelentkeztek

felhasználói adatok a nyilvánosság elé kerültek

A most kiszivárgott adathalmaz valódiságát az is erősíti, hogy valós személyek — köztük újságírók — adatai is megtalálhatók benne.

A botrány így messze túlmutat egy technikai hibán:

adatvédelmi és akár nemzetbiztonsági kockázatokról is szó lehet.

A helyzet súlyosbodik: egyre több az érintett

Miközben Magyar Péter kezdeti kommunikációja tagadásról szólt, a friss szivárgás már olyan részletes, hogy:

pontos földrajzi helyek,

regisztrációs adatok,

felhasználói azonosítók,

is beazonosíthatók benne.

A botrányban érintettek száma pedig folyamatosan nő — ezzel Magyarország egyik legnagyobb adatszivárgási ügyévé nőheti ki magát.