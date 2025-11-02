Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Adatszivárgás-botrány: Az újonnan napvilágra került felhasználói adatlista szerint a Tisza Világ alkalmazást már a hivatalos bevezetés előtt tesztelték külföldről is: Ukrajna több pontjáról, valamint londoni, párizsi és zágrábi hálózatokról érkeztek bejelentkezések - tájékoztat a Mandiner.
Adatszivárgás érinti a Tisza Párt applikációját
A legfrissebb kiszivárgott adatbázis azt mutatja, hogy a Tisza Világ nevű appot már jóval szeptember 9. előtt próbálták:
- Ukrajnából: Ungvár, Truszkavec
- USA-ból: Dallas, San Jose
- Európából: London, Párizs, Zágráb
Ez azt jelenti, hogy a tesztelés nem korlátozódott Magyarországra — holott a párt korábban tagadta a külföldi fejlesztői részvételt és az adatszivárgás tényét is.
Külföldi hozzáférés és biztonsági kérdések
A részletes lista azt is felfedi:
- tesztfiókok léteztek a nyilvános indulás előtt
- amerikai és ukrán hálózatokról bejelentkeztek
- felhasználói adatok a nyilvánosság elé kerültek
A most kiszivárgott adathalmaz valódiságát az is erősíti, hogy valós személyek — köztük újságírók — adatai is megtalálhatók benne.
A botrány így messze túlmutat egy technikai hibán:
adatvédelmi és akár nemzetbiztonsági kockázatokról is szó lehet.
A helyzet súlyosbodik: egyre több az érintett
Miközben Magyar Péter kezdeti kommunikációja tagadásról szólt, a friss szivárgás már olyan részletes, hogy:
- pontos földrajzi helyek,
- regisztrációs adatok,
- felhasználói azonosítók,
is beazonosíthatók benne.
A botrányban érintettek száma pedig folyamatosan nő — ezzel Magyarország egyik legnagyobb adatszivárgási ügyévé nőheti ki magát.