Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Magyarország egyik legsúlyosabb adatszivárgása körvonalazódik: a Tisza Párt alkalmazásából kiszivárgott felhasználói listából kiderült, hogy az appot már a hivatalos megjelenés előtt is tesztelték külföldi helyszínekről. Az adatszivárgás több százezer magyar állampolgár személyes adatait sodorhatja veszélybe.
Adatszivárgás-botrány: Az újonnan napvilágra került felhasználói adatlista szerint a Tisza Világ alkalmazást már a hivatalos bevezetés előtt tesztelték külföldről is: Ukrajna több pontjáról, valamint londoni, párizsi és zágrábi hálózatokról érkeztek bejelentkezések - tájékoztat a Mandiner.

adatszivárgás
Külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában
Fotó: Képernyőkép

Adatszivárgás érinti a Tisza Párt applikációját

A legfrissebb kiszivárgott adatbázis azt mutatja, hogy a Tisza Világ nevű appot már jóval szeptember 9. előtt próbálták:

  • Ukrajnából: Ungvár, Truszkavec
  • USA-ból: Dallas, San Jose
  • Európából: London, Párizs, Zágráb

Ez azt jelenti, hogy a tesztelés nem korlátozódott Magyarországra — holott a párt korábban tagadta a külföldi fejlesztői részvételt és az adatszivárgás tényét is.

Külföldi hozzáférés és biztonsági kérdések

A részletes lista azt is felfedi:

  • tesztfiókok léteztek a nyilvános indulás előtt
  • amerikai és ukrán hálózatokról bejelentkeztek
  • felhasználói adatok a nyilvánosság elé kerültek

A most kiszivárgott adathalmaz valódiságát az is erősíti, hogy valós személyek — köztük újságírók — adatai is megtalálhatók benne.

A botrány így messze túlmutat egy technikai hibán:

adatvédelmi és akár nemzetbiztonsági kockázatokról is szó lehet.

A helyzet súlyosbodik: egyre több az érintett

Miközben Magyar Péter kezdeti kommunikációja tagadásról szólt, a friss szivárgás már olyan részletes, hogy:

  • pontos földrajzi helyek,
  • regisztrációs adatok,
  • felhasználói azonosítók,

is beazonosíthatók benne.

A botrányban érintettek száma pedig folyamatosan nő — ezzel Magyarország egyik legnagyobb adatszivárgási ügyévé nőheti ki magát.

 

