Veszélyben a magyar disznóvágások? Súlyos betegség terjed

Az elmúlt napokban az afrikai sertéspestis többször is igazolódott Baranya déli részén, miután újabb vaddisznóból mutatták ki a halálos betegséget. A fertőzés következményei azonnal érezhetővé váltak, hiszen a hatóságok szigorú előírásokat vezettek be a házi disznóvágásokra – számolt be a BAMA.

Magyarországon is terjed az afrikai sertéspestis (illusztráció) Fotó: MW

Mi történt, és hogyan jutott el idáig az afrikai sertéspestis fertőzés?

A múlt héten a Baranya vármegyei Old közelében ejtettek el egy vaddisznót, amelyből kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. A fejlemények azonban nem álltak meg itt: néhány kilométerrel arrébb újabb két fertőzött állat került elő, köztük egy elhullott vad. A betegség szinte minden esetben halálos a sertésekre, ezért a hatóságok azonnal cselekedtek. A fertőzött terület kijelölése után több korlátozás is életbe lépett, hogy megvédjék a házisertés-állományt a további fertőzésektől.

A szakértők szerint a betegség gyors terjedése miatt a fertőzött területeken minden házi disznóvágást előzetesen be kell jelenteni. A járási főállatorvos dönti el, hogy szükség van-e az állat vizsgálatára vágás előtt. A vírus terjedése miatt kiemelt veszélyt jelent a fertőzött állat mozgatása: fertőzött területről máshová kivinni a sertést szigorúan tilos.

Így nemcsak a hagyományos házi disznóvágás, de a kolbásztöltés és a baráti összejövetelek is érintettek lehetnek, hiszen a fertőzött disznóhús komoly kockázatot jelenthet.

Az idei téli szezonra sokan készültek, ám most bizonytalanság lengi körül a megszokott hagyományokat. A fertőzött területeken élők számára minden korábbinál bonyolultabb lett a folyamat, hiszen a bejelentésen túl a hatósági engedélyezés is időt és szervezést igényel.

Szakértő szólalt meg a fertőzés veszélyeiről

A BAMA megkérdezte Rittlinger Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya vármegyei elnökét a lehetséges veszélyekről. Rittlinger József elmondta:

ha valaki magánszemélytől vásárol házisertést vágásra, és bármilyen gyanús tünetet észlel az állaton – például betegnek tűnik, lázas vagy foltos a bőre –, akkor azt azonnal jeleznie kell az állategészségügyi hatóságnak, és lehetőség szerint ne is vegye meg az állatot. Hozzátette, hogy a nagyobb sertéstartó telepek biztosan nem fognak egy-két disznót eladni magánszemélyeknek.

Az afrikai sertéspestis Magyarországon

Nógrád egész területe fertőzötté vált, ilyen súlyos helyzetre még nem volt példa. A megye erdeiben olyan folyamatok zajlanak, amelyeket ugyan kevesen érzékelnek, mégis minden településre hatással vannak. A Nébih friss térképe alapján már kirajzolódik a valóság, és a kilátások korántsem biztatóak: szűkebb régiónkat is elérte a rettegett járvány – írja a Nool.hu.