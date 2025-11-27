A legkínosabb állásinterjú-kérdések – és hogyan válaszolj rájuk úgy, hogy ne égj le

A legtöbb jelölt úgy érkezik az interjúra, hogy nincs tudatában a kérdések valódi céljának. Egy jól felépített válasz azonban állásinterjú közben hatalmas előnyt jelent, miközben a HR azt figyeli, mennyire vagy felkészült és strukturált.
1. “Mesélj magadról!” – a világ legártatlanabbnak látszó csapdája
Ez valójában nem tetszőleges bemutatkozás, hanem egy strukturáltsági teszt. A HR azt figyeli: tudsz-e világos, tömör, munkára fókuszáló narratívát építeni. A jó válasz mindig 2 perc alatt elhangzik, és tartalmazza a következőket: hol dolgoztál korábban, mit csinálsz most és miért pont ide jöttél.
2. “Miért szeretnél itt dolgozni?” – a kérdés, ami lebuktatja a felkészületlenséget
A válasz mindig arról szól, hogy látod-e a cégben a saját szerepedet. A személyes cél + cég érdeke + motiváció hármasa működik. Ha a válaszod bármelyikből hiányzik, az interjú is rövidebb lesz.
3. “Mik az erősségeid és gyengeségeid?” – az önismereti teszt
A HR-es itt nem a hibáidra kíváncsi, hanem arra, hogyan gondolkodsz magadról. A jó gyengeség sosem halálos, de valós. És mindig tartozik hozzá: “mit teszek érte, hogy fejlesszem”.
4. “Mennyit szeretnél keresni?” – a magyar interjúk feketeöves pillanata
2025-ben a bértranszparencia terjed, de még mindig sok cég próbál “tesztelni” ezzel a kérdéssel. A korrekt stratégia ha előbb visszakérdezni a sávra, majd saját sávot mondasz (nem fix számot), és a bér helyett “csomagról” beszélsz (cafeteria, bónusz)
5. “Hol látod magad 5 év múlva?” – a költői kérdés, amitől minden jelölt felsóhajt
Ez a kérdés ma azért létezik, mert a cég azt akarja látni: van-e irányod, vagy csak sodródsz. Nem kell konkrét pozíciót mondani, de szükség van fejlődési vonalra és céges kapcsolódásra.
6. 2025 új gyakori kérdése: “Használsz AI-t a munkád során?”
Ez ma már nem technológiai kérdés, hanem kompetencia. Nem az “igen” a lényeg, hanem: hogyan. Aki tud AI-t munkafolyamatba illeszteni, az ma versenyelőnyben van.
Mit lehet elhallgatni egy állásinterjún – és mi az, ami miatt azonnal lebukhatunk?
Az állásinterjúk világa ma már messze nem arról szól, hogy egy jelölt elmondja a képességeit, a cég pedig eldönti, megfelel-e. Óriási a verseny, sok a hasonló tapasztalatú pályázó, a HR-szűrések pedig egyre szigorúbbak. Nem csoda, hogy sok álláskereső fejében felmerül a kérdés: muszáj-e mindent szó szerint elmondani? Elfogadható-e némi túlzás, ha végső soron úgyis meg tudjuk csinálni a munkát? Egyáltalán: lehet-e ma még teljesen őszintének lenni, ha mások jóval bátrabban „pozicionálják” magukat?
