Rendkívüli

Sport

állásinterjú

A legkínosabb állásinterjú-kérdések – és hogyan válaszolj rájuk úgy, hogy ne égj le

47 perce
Olvasási idő: 7 perc
A jó válasz nem az igazság, hanem a tudatosan megfogalmazott igazság. Az állásinterjúk soha nem voltak nyugalomszigetek, de 2025-ben még magasabb a tét: nem biztos, hogy csak a HR-es hallgat, hanem van, ahol AI-szoftver is elemzi, mit mondasz, mennyi szünetet tartasz, és hogyan építed fel a választ. A kérdések viszont továbbra is ugyanazok. Ez azt jelenti: aki felkészül, előnyt szerez. Aki improvizál, elvérzik.
A legtöbb jelölt úgy érkezik az interjúra, hogy nincs tudatában a kérdések valódi céljának. Egy jól felépített válasz azonban állásinterjú közben hatalmas előnyt jelent, miközben a HR azt figyeli, mennyire vagy felkészült és strukturált.

állásinterjú
Állásinterjú közben sok cégnél már AI is elemzi a jelöltek reakcióit 
Fotó: Jobinfo.hu

1. “Mesélj magadról!” – a világ legártatlanabbnak látszó csapdája

Ez valójában nem tetszőleges bemutatkozás, hanem egy strukturáltsági teszt. A HR azt figyeli: tudsz-e világos, tömör, munkára fókuszáló narratívát építeni. A jó válasz mindig 2 perc alatt elhangzik, és tartalmazza a következőket: hol dolgoztál korábban, mit csinálsz most és miért pont ide jöttél.

2. “Miért szeretnél itt dolgozni?” – a kérdés, ami lebuktatja a felkészületlenséget

A válasz mindig arról szól, hogy látod-e a cégben a saját szerepedet. A személyes cél + cég érdeke + motiváció hármasa működik. Ha a válaszod bármelyikből hiányzik, az interjú is rövidebb lesz.

3. “Mik az erősségeid és gyengeségeid?” – az önismereti teszt

A HR-es itt nem a hibáidra kíváncsi, hanem arra, hogyan gondolkodsz magadról. A jó gyengeség sosem halálos, de valós. És mindig tartozik hozzá: “mit teszek érte, hogy fejlesszem”.

4. “Mennyit szeretnél keresni?” – a magyar interjúk feketeöves pillanata

2025-ben a bértranszparencia terjed, de még mindig sok cég próbál “tesztelni” ezzel a kérdéssel. A korrekt stratégia ha előbb visszakérdezni a sávra, majd saját sávot mondasz (nem fix számot), és a bér helyett “csomagról” beszélsz (cafeteria, bónusz)

5. “Hol látod magad 5 év múlva?” – a költői kérdés, amitől minden jelölt felsóhajt

Ez a kérdés ma azért létezik, mert a cég azt akarja látni: van-e irányod, vagy csak sodródsz. Nem kell konkrét pozíciót mondani, de szükség van fejlődési vonalra és céges kapcsolódásra.

6. 2025 új gyakori kérdése: “Használsz AI-t a munkád során?”

Ez ma már nem technológiai kérdés, hanem kompetencia. Nem az “igen” a lényeg, hanem: hogyan. Aki tud AI-t munkafolyamatba illeszteni, az ma versenyelőnyben van.

Mit lehet elhallgatni egy állásinterjún – és mi az, ami miatt azonnal lebukhatunk?

