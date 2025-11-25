Mit lehet elhallgatni egy állásinterjún – és mi az, ami miatt azonnal lebukhatunk?

Az állásinterjúk világa ma már messze nem arról szól, hogy egy jelölt elmondja a képességeit, a cég pedig eldönti, megfelel-e.
Miért nem mindig a „színtiszta igazság” a nyerő stratégia?
Az interjúhelyzetekben valóban vannak olyan elemek, ahol a diplomatikus megfogalmazás, az óvatos „szakmai költészet” teljesen érthető. A jól ismert kérdések – például hol látjuk magunkat öt év múlva, miért szeretnénk váltani, vagy mit gondolunk a jelenlegi munkahelyünkről – ritkán inspirálnak nyers őszinteségre. Ezeknél a témáknál elfogadott és gyakori, hogy a jelölt inkább a „szépített verziót” adja elő, hiszen tudja: a szó szerinti válasz nem feltétlenül szolgálná a célját. Egy HR-es sem lepődik meg azon, ha valaki nem panaszkodik nyíltan a volt főnökére, vagy nem azt mondja, hogy az új munkahelyen leginkább a magasabb fizetés vonzza.
Hol húzódik a határ a taktikus szépítés és a kockázatos hazugság között?
Néhány terület azonban teljesen más kategória. Vannak információk, amelyek egyenesen meghatározzák, alkalmas-e valaki a munkakörre. Ilyen például a szakmai tudás, az elvégzett feladatok, a valós pozíciók és munkáltatók megjelölése, a képzettség vagy egy fontos szoftverismeret. Ezek nem csak azért kényesek, mert könnyen ellenőrizhetők, hanem mert a munkavégzés közben pillanatok alatt kiderül, ha valaki többet ígért, mint amire ténylegesen képes. Ekkor pedig nemcsak az állás, hanem a szakmai hitelesség is elúszik. A munkaerőpiac kicsi, és a rossz hír rendkívül gyorsan terjed.
Őszinteség vagy önvédelem? A kényes kérdések, ahol más szabályok érvényesek
A munkakeresők egyik legnagyobb dilemmája az is, hogy meddig kell őszintének lenni a fizetéssel, a felmondás körülményeivel vagy a távozás okával kapcsolatban. Jogilag például a korábbi bérre rákérdezni sem lenne szabad, így annak eltúlzása nem számít valós hazugságnak, inkább önvédelemnek. Ugyanígy nem kötelessége senkinek részletezni, milyen konfliktus vagy kudarc vezetett egy munkahelyváltáshoz. A jelöltet ugyanis nem az élete múltbeli nehézsége alapján ítélik meg, hanem annak alapján, milyen értéket adhat a jövőben. Az interjú ebben az értelemben valóban „szűrt igazságra” épül: nem kell mindent elmondani, de amit elmondunk, annak valósnak kell lennie.
Az interjú egy szerep – de hosszú távon csak az áll, aki saját magát játssza
A határ tehát ott húzódik, ahol a szépítés már nem önvédelmi taktika, hanem egy másik ember szerepének felvétele. Egy új állás megszerzéséhez nem szükséges hibátlan önéletrajzot, szuperhős-szintű készséghalmazt vagy steril karriertörténetet konstruálni. Sokkal fontosabb a jó önismeret, a koherens narratíva és az, hogy az interjú végén a HR-es úgy érezze: amit hallott, abban nincs ellentmondás, nincs kockázat, és nincs eljátszott szerep. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy mindent kimondunk – hanem azt, hogy amit kimondunk, azt vállalni is tudjuk.
A végső tanulság: nem az nyer, aki a legtöbbet mondja – hanem aki a legkevesebbet ferdíti
Aki tisztában van a saját erősségeivel, és azokat hitelesen, mégis stratégiailag megfogalmazva képviseli, nagyobb eséllyel ér célba, mint az, aki egy valótlanságra épített interjún diadalmaskodik. Utóbbi ugyanis legfeljebb addig működik, amíg az első munkanap el nem kezdődik.
Az önéletrajz, amitől minden HR-es felkapja a fejét – te ilyet írsz?
Az önéletrajz ma már jóval több egy egyszerű dokumentumnál: egyetlen oldal, amely eldöntheti, hogy egyáltalán esélyt kapunk-e bizonyítani. A HR-szakértők szerint a legtöbben ott rontják el, hogy túlírják, túlszínezik, vagy épp sablonszövegekkel próbálnak hatni – pedig ezeket a profik azonnal kiszúrják. A pályázóknak azt is sokszor elfelejtik elmondani, milyen jelekből derül ki pillanatok alatt, ha valaki csak szerepet próbál eljátszani. Van azonban néhány olyan szabály és apró trükk, amely valóban kiemelheti a jelentkezőt a tömegből. De vajon mitől lesz egy önéletrajz tényleg ütős – és mi az, amit soha nem szabad beleírni?
