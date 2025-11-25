Mit lehet elhallgatni egy állásinterjún – és mi az, ami miatt azonnal lebukhatunk?

Az állásinterjúk világa ma már messze nem arról szól, hogy egy jelölt elmondja a képességeit, a cég pedig eldönti, megfelel-e.

Állásinterjú közben a hitelesség és a stratégia egyaránt számít

Fotó: Jobinfo.hu

Miért nem mindig a „színtiszta igazság” a nyerő stratégia?

Az interjúhelyzetekben valóban vannak olyan elemek, ahol a diplomatikus megfogalmazás, az óvatos „szakmai költészet” teljesen érthető. A jól ismert kérdések – például hol látjuk magunkat öt év múlva, miért szeretnénk váltani, vagy mit gondolunk a jelenlegi munkahelyünkről – ritkán inspirálnak nyers őszinteségre. Ezeknél a témáknál elfogadott és gyakori, hogy a jelölt inkább a „szépített verziót” adja elő, hiszen tudja: a szó szerinti válasz nem feltétlenül szolgálná a célját. Egy HR-es sem lepődik meg azon, ha valaki nem panaszkodik nyíltan a volt főnökére, vagy nem azt mondja, hogy az új munkahelyen leginkább a magasabb fizetés vonzza.

Hol húzódik a határ a taktikus szépítés és a kockázatos hazugság között?

Néhány terület azonban teljesen más kategória. Vannak információk, amelyek egyenesen meghatározzák, alkalmas-e valaki a munkakörre. Ilyen például a szakmai tudás, az elvégzett feladatok, a valós pozíciók és munkáltatók megjelölése, a képzettség vagy egy fontos szoftverismeret. Ezek nem csak azért kényesek, mert könnyen ellenőrizhetők, hanem mert a munkavégzés közben pillanatok alatt kiderül, ha valaki többet ígért, mint amire ténylegesen képes. Ekkor pedig nemcsak az állás, hanem a szakmai hitelesség is elúszik. A munkaerőpiac kicsi, és a rossz hír rendkívül gyorsan terjed.

Őszinteség vagy önvédelem? A kényes kérdések, ahol más szabályok érvényesek

A munkakeresők egyik legnagyobb dilemmája az is, hogy meddig kell őszintének lenni a fizetéssel, a felmondás körülményeivel vagy a távozás okával kapcsolatban. Jogilag például a korábbi bérre rákérdezni sem lenne szabad, így annak eltúlzása nem számít valós hazugságnak, inkább önvédelemnek. Ugyanígy nem kötelessége senkinek részletezni, milyen konfliktus vagy kudarc vezetett egy munkahelyváltáshoz. A jelöltet ugyanis nem az élete múltbeli nehézsége alapján ítélik meg, hanem annak alapján, milyen értéket adhat a jövőben. Az interjú ebben az értelemben valóban „szűrt igazságra” épül: nem kell mindent elmondani, de amit elmondunk, annak valósnak kell lennie.