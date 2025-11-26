Miért nem hívnak be interjúra?

A valóság ezzel szemben egyszerűbb és kegyetlenebb: a jelentkezések 70–80%-át még a HR-es előtt automata rendszer szűri ki. Vagyis nem a szakmai értékeddel van a gond. Hanem azzal, hogy nem látszol, mint álláskereső.

Az álláskeresőknek sok kihívással kell szembenézni.

1. Túl későn jelentkezel – és már nem is számítasz

A hirdetések 30–40%-át hetek óta betöltötték, csak nem frissítették. A HR-es pedig már az interjúkat zárja, mire te beküldöd a CV-t. Ezért ma a “gyorsaság” nem extra, hanem belépőszintű elvárás.

2. Egy önéletrajz – 12 állásra? A rendszer azonnal kiszúrja

Az ATS-szűrők (Applicant Tracking System) ma már kulcsszó-alapon rangsorolnak. Ha nem illeszted bele a hirdetés szavait, a rendszer úgy látja: irreleváns jelölt vagy. Nem rossz. Nem gyenge. Csak: nem célzott. És így kikerülsz a körből.

3. Túlképzett vagy – és ez veszély a cég szemében

A HR-es ilyenkor azt gondolja: “Ez a jelölt csak átmenetnek jönne ide → fél év múlva újra kereshetünk valakit.” A túl magas tapasztalat önmagában nem előny, ha nincs mellette magyarázó sztori.

4. Helyesírás, forma, igénytelenség – apróság, ami vétójogot ad

A legtöbb pozíció nem nyelvtan tanári, mégis kieshetsz egy elírás miatt. Miért? Mert a jelentkezés az első munkád. Ha már itt hibázol, ott is fogsz.

5. Nem követted a kiírást – és ez volt a teszt

Egyre több cég szándékosan rejt el a hirdetésben mikro-utasításokat. Nem azért, hogy kitoljanak a jelentkezőkkel, hanem mert ezzel gyorsan kiszűrik, hogy ki figyelt, ki nem. Ez nem adminisztrációs kérdés – ez munkakultúra-szűrés.

Milyen a tökéletes önéletrajz?

A tökéletes önéletrajz rövid, lényegre törő és célzott — az első mondatban világosan megmutatja, miért te vagy az ideális jelölt az adott pozícióra.

Tartalmazza a releváns tapasztalataidat és eredményeidet konkrét példákkal, elkerülve a sablonszerű, száraz felsorolásokat — hiszen ezzel már az automatizált szűrők is „értelmezni tudnak”.

Állásinterjú – mi az, ami miatt azonnal lebukhatunk?

Az állásinterjún nem az a cél, hogy mindent elmondj, hanem hogy azt mondd el, amit vállalni tudsz — a túlzott szépítés már színlelésnek minősül. Fontos: az önismeret, a koherens narratíva és az ellentmondások kerülése azt sugallja a HR-es felé, hogy megbízható jelölt vagy – nem az, hogy hibátlan vagy.

(x)