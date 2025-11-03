Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Az allergia lényege, hogy az immunrendszer túlreagál apró fehérjerészecskéket, amelyek a macskaszőrben, a poratkák ürülékében vagy a penész spóráiban találhatók. Ezek a levegőben akár hónapokig is jelen lehetnek, így a takarítás, légtisztítás vagy a háziállat fürdetése sokszor csak rövid távú enyhülést hoz – írja a SONLINE.hu.

Végre véget érhet az allergia?

Fotó: Unsplash

Most a Coloradói Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy alacsony intenzitású UV-fény képes-e ezeket a részecskéket semlegesíteni. A 222 nanométeres

UV222-lámpák 30 perc alatt már 20–25%-kal, 40 perc után pedig a macskaallergének több mint 60%-kal csökkentették a levegő allergénszintjét.

Új kutatási irányt kínálhat az allergia kezelésében

Szakértők szerint a fény gyulladáscsökkentő hatású, ami az allergiás tüneteknél különösen fontos.

A módszer ráadásul nem káros a bőrre és a szemre, így otthon, munkahelyen vagy iskolákban is alkalmazható lehet – feltéve, hogy a használatot nem viszik túlzásba, hiszen a túlzott UV-kitettség ózont termelhet.

A jövőben hordozható UV222-lámpák is elérhetők lehetnek, amelyekkel gyorsan és biztonságosan lehetne csökkenteni az allergénszintet a zárt terekben.

Íme az allergia jövője: kevesebb szenvedés, tisztább levegő

Ha a technológia a gyakorlatban is beváltja a laboratóriumi eredményeket, az allergia nem lesz többé évekig tartó küzdelem – hanem egy könnyen kezelhető, múló kellemetlenséggé válik.

