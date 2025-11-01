Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Az agy alvás közben rendszerezi az emlékeket, eltávolítja a salakanyagokat, szabályozza a hormonokat, helyreállítja az izmokat, és az immunrendszer is ekkor tölti fel a „védekező akkumulátorait”. A szakemberek szerint a felnőtteknek 7–9 óra, a tinédzsereknek 8–10 óra, a gyerekeknek pedig 9-14 óra alvásra van szükségük. Az idősebbeknek (65 év felett) általában 7–8 óra is elegendő – írja a USA Today.

Az alvás életünk egyik legfontosabb tevékenysége

Fotó: Unsplash

Az alvás sok mindennel összefügg

Az alvás egyik legfontosabb része a mélyalvás (más néven lassú hullámú vagy NREM 3-as fázis), amely az összes alvásidő 10–20%-át teszi ki, tehát kb. 40–110 percet. Ez az az időszak, amikor a test ténylegesen regenerálódik: az izmok javulnak, az immunrendszer a csúcson működik, és az agy rögzíti a nap tanulságait és emlékeit. A kutatók szerint 90–120 perc mélyalvás ideális, ennyi időre van szükség ahhoz, hogy reggel valóban kipihentnek érezzük magunkat.

A tartós alváshiány minden testrendszert megvisel. A napi 7 óránál kevesebb alvás összefügg az elhízással, a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegséggel, a stroke-kal és a depresszióval.

Az alvást gyakran az utolsó dologként kezeljük egy hosszú nap végén, mint valamit, amit még be kell szorítani a teendők közé. Pedig épp fordítva kellene: az alvás az, ami minden más tevékenységet hatékonyabbá tesz másnap

– mondja Dr. Wendy Troxel, alváskutató.

Az alváshiánynak már rövid távon is komoly következményei lehetnek. Ha valaki csak néhány napig 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlik a reakcióideje, mintha ittasan vezetne. Emellett romlik a memória, a koncentráció, a hangulat és a döntéshozatal is.

Az agy különösen megsínyli az alváshiányt: ha nem kap elég mélyalvást, nem tudja megfelelően eltávolítani a méreganyagokat, például a béta-amiloidot, amelyet az Alzheimer-kórral hoznak összefüggésbe.

A jó hír, hogy a hatás visszafordítható. Egyetlen plusz óra alvás is javítja a fókuszt, a kreativitást, a szív- és az anyagcsere-funkciókat, sőt, a vérnyomást és a vércukorszintet is. A mennyiség mellett a minőség is számít.