Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Kevés dolog nyújt akkora megnyugvást, mint amikor könnyedén elalszunk, majd kipihenten ébredünk. Az alvás azonban nem luxus vagy semmittevés, hanem egy létfontosságú biológiai folyamat, amely szinte minden testrendszerünket támogatja.
Az agy alvás közben rendszerezi az emlékeket, eltávolítja a salakanyagokat, szabályozza a hormonokat, helyreállítja az izmokat, és az immunrendszer is ekkor tölti fel a „védekező akkumulátorait”. A szakemberek szerint a felnőtteknek  7–9 óra, a tinédzsereknek 8–10 óra, a gyerekeknek pedig 9-14 óra alvásra van szükségük. Az idősebbeknek (65 év felett) általában 7–8 óra is elegendő – írja a USA Today.

Az alvás életünk egyik legfontosabb tevékenysége Fotó: Unsplash
Az alvás életünk egyik legfontosabb tevékenysége
Fotó: Unsplash

Az alvás sok mindennel összefügg

Az alvás egyik legfontosabb része a mélyalvás (más néven lassú hullámú vagy NREM 3-as fázis), amely az összes alvásidő 10–20%-át teszi ki,  tehát kb. 40–110 percet. Ez az az időszak, amikor a test ténylegesen regenerálódik: az izmok javulnak, az immunrendszer a csúcson működik, és az agy rögzíti a nap tanulságait és emlékeit. A kutatók szerint 90–120 perc mélyalvás ideális, ennyi időre van szükség ahhoz, hogy reggel valóban kipihentnek érezzük magunkat.

A tartós alváshiány minden testrendszert megvisel. A napi 7 óránál kevesebb alvás összefügg az elhízással, a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegséggel, a stroke-kal és a depresszióval.

Az alvást gyakran az utolsó dologként kezeljük egy hosszú nap végén, mint valamit, amit még be kell szorítani a teendők közé. Pedig épp fordítva kellene: az alvás az, ami minden más tevékenységet hatékonyabbá tesz másnap

– mondja Dr. Wendy Troxel, alváskutató.

Az alváshiánynak már rövid távon is komoly következményei lehetnek. Ha valaki csak néhány napig 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlik a reakcióideje, mintha ittasan vezetne. Emellett romlik a memória, a koncentráció, a hangulat és a döntéshozatal is.

Az agy különösen megsínyli az alváshiányt: ha nem kap elég mélyalvást, nem tudja megfelelően eltávolítani a méreganyagokat, például a béta-amiloidot, amelyet az Alzheimer-kórral hoznak összefüggésbe.

A jó hír, hogy a hatás visszafordítható. Egyetlen plusz óra alvás is javítja a fókuszt, a kreativitást, a szív- és az anyagcsere-funkciókat, sőt, a vérnyomást és a vércukorszintet is. A mennyiség mellett a minőség is számít.

Így javíthatunk az alvásunkon:

  • Legyünk következetesek – feküdjünk és keljünk minden nap hasonló időben.
  • Alakítsunk ki ideális környezetet – hűvös, sötét, csendes szoba, kényelmes matrac és ágynemű.
  • Kerüljük a koffeint, nikotint és alkoholt lefekvés előtt, mert megzavarják az alvási ciklust.
  • Kapcsoljuk ki a képernyőket legalább egy órával elalvás előtt, mivel a kék fény gátolja a melatonin-termelést.
  • Vezessünk be esti rutint – például olvasás, nyújtás, meleg fürdő vagy légzőgyakorlat segíthet „átkapcsolni” a testet alvó üzemmódba.

Egyre többen gondolják, hogy a magnéziumnak jó hatásai vannak az alvásra. 

 

