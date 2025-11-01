Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Az agy alvás közben rendszerezi az emlékeket, eltávolítja a salakanyagokat, szabályozza a hormonokat, helyreállítja az izmokat, és az immunrendszer is ekkor tölti fel a „védekező akkumulátorait”. A szakemberek szerint a felnőtteknek 7–9 óra, a tinédzsereknek 8–10 óra, a gyerekeknek pedig 9-14 óra alvásra van szükségük. Az idősebbeknek (65 év felett) általában 7–8 óra is elegendő – írja a USA Today.
Az alvás sok mindennel összefügg
Az alvás egyik legfontosabb része a mélyalvás (más néven lassú hullámú vagy NREM 3-as fázis), amely az összes alvásidő 10–20%-át teszi ki, tehát kb. 40–110 percet. Ez az az időszak, amikor a test ténylegesen regenerálódik: az izmok javulnak, az immunrendszer a csúcson működik, és az agy rögzíti a nap tanulságait és emlékeit. A kutatók szerint 90–120 perc mélyalvás ideális, ennyi időre van szükség ahhoz, hogy reggel valóban kipihentnek érezzük magunkat.
A tartós alváshiány minden testrendszert megvisel. A napi 7 óránál kevesebb alvás összefügg az elhízással, a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegséggel, a stroke-kal és a depresszióval.
Az alvást gyakran az utolsó dologként kezeljük egy hosszú nap végén, mint valamit, amit még be kell szorítani a teendők közé. Pedig épp fordítva kellene: az alvás az, ami minden más tevékenységet hatékonyabbá tesz másnap
– mondja Dr. Wendy Troxel, alváskutató.
Az alváshiánynak már rövid távon is komoly következményei lehetnek. Ha valaki csak néhány napig 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlik a reakcióideje, mintha ittasan vezetne. Emellett romlik a memória, a koncentráció, a hangulat és a döntéshozatal is.
Az agy különösen megsínyli az alváshiányt: ha nem kap elég mélyalvást, nem tudja megfelelően eltávolítani a méreganyagokat, például a béta-amiloidot, amelyet az Alzheimer-kórral hoznak összefüggésbe.
A jó hír, hogy a hatás visszafordítható. Egyetlen plusz óra alvás is javítja a fókuszt, a kreativitást, a szív- és az anyagcsere-funkciókat, sőt, a vérnyomást és a vércukorszintet is. A mennyiség mellett a minőség is számít.
Így javíthatunk az alvásunkon:
- Legyünk következetesek – feküdjünk és keljünk minden nap hasonló időben.
- Alakítsunk ki ideális környezetet – hűvös, sötét, csendes szoba, kényelmes matrac és ágynemű.
- Kerüljük a koffeint, nikotint és alkoholt lefekvés előtt, mert megzavarják az alvási ciklust.
- Kapcsoljuk ki a képernyőket legalább egy órával elalvás előtt, mivel a kék fény gátolja a melatonin-termelést.
- Vezessünk be esti rutint – például olvasás, nyújtás, meleg fürdő vagy légzőgyakorlat segíthet „átkapcsolni” a testet alvó üzemmódba.
Egyre többen gondolják, hogy a magnéziumnak jó hatásai vannak az alvásra.