Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Hoppá!

Elfogadta a közgyűlés! Brutális bírságot is kiszabhatnak az elektromos rolleresekre

áramszünet

Még mindig tart az áramszünet a Corvin Plázában – Galéria

Hatalmas kiesés a boltok számára a mai nap a Corvin Plázában. Az áramszünetet nem érdekelte sem a Black Friday, sem az elkeseredett vásárlók. Délelőtt óta nem tért vissza az áram.
Még mindig tart az áramszünet a budapesti Corvin plázában. Az ELMŰ munkatársai délután 3 és 4 óra között ígérték az érkezést, ám a problémát még mindig nem sikerült megoldani. Az év legforgalmasabb időszaka ez, hiszen nem elég hogy nemsokára Karácsony és mindenki igyekszik beszerezni az ajándékokat, de a mai napon a Black Friday miatt mégtöbb vásárlóra számítottak. 

Áramszünet a Corvin Plázában, CorvinPláza, 2025.11.28.
Fotó: Origo / Origo

Sötét üzletek, reménytelen eladók és elkeseredett vásárlók – az áramszünet senkit nem kímélt

Hatalmas kiesést jelent az üzletek számára a mai áramszünet. Rengeteg vásárló érkezett a plázába, hogy akciósan tudjon vásárolni Black Friday napján. Ám akció helyett, csak sötét üzletek várták őket. A boltok eladói eltorlaszolták a bejáratokat és elé ültek, vagy épp félig lehúzott rolóval várják a csodát – ami délelőtt óta nem érkezett meg. A legtöbb üzlet még „nyitva tart”, ám a csalódás mindenki arcán látszódott. 

De miért van odabent sötét? 

– kérdezgetik egymástól a vásárolni vágyók, értetlenül. 

Vannak akik csak egy korai vacsorára ugrottak volna be, de ők sem jártak szerencsével. A pultokban ugyan lelkesen várják az áramszünet végét, de az ételudvar olyan üres mint a Louvre zárás után. 

Akik esetleg körmöshöz jöttek volna egy hirtelen manikűrre, a mai napon nem tudták megtenni. Ám akiknek volt időpontja, őket a franchise más üzleteiben helyezték el. 

A megoldás egyelőre várat magára, ám addig is megtekintheti galériánkat, amit a Corvin Plázában uralkodó viszonyokról készítettünk. 

Áramszünet a Corvin Plázában, CorvinPláza, 2025.11.28.
Az E.ON Hungária Csoport tájékoztatása szerint: 

Ma dél körül egy VIII. kerületi építkezésen munkavégzés közben megsértettek két középfeszültségű földkábelt, mely a Corvin pláza áramellátását biztosította. Az E.ON szakemberei azonnal megkezdték a hiba feltárását és javítását, amelynek helyreállítása a fagyott föld miatt, várhatóan csak késő délután fejeződhet be. Addig is köszönjük az érintettek türelmét és megértését.

 

