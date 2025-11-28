Még mindig tart az áramszünet a Corvin Plázában – Galéria

Még mindig tart az áramszünet a budapesti Corvin plázában. Az ELMŰ munkatársai délután 3 és 4 óra között ígérték az érkezést, ám a problémát még mindig nem sikerült megoldani. Az év legforgalmasabb időszaka ez, hiszen nem elég hogy nemsokára Karácsony és mindenki igyekszik beszerezni az ajándékokat, de a mai napon a Black Friday miatt mégtöbb vásárlóra számítottak.

Áramszünet a Corvin Plázában

Fotó: Origo / Origo

Sötét üzletek, reménytelen eladók és elkeseredett vásárlók – az áramszünet senkit nem kímélt

Hatalmas kiesést jelent az üzletek számára a mai áramszünet. Rengeteg vásárló érkezett a plázába, hogy akciósan tudjon vásárolni Black Friday napján. Ám akció helyett, csak sötét üzletek várták őket. A boltok eladói eltorlaszolták a bejáratokat és elé ültek, vagy épp félig lehúzott rolóval várják a csodát – ami délelőtt óta nem érkezett meg. A legtöbb üzlet még „nyitva tart”, ám a csalódás mindenki arcán látszódott.

De miért van odabent sötét?

– kérdezgetik egymástól a vásárolni vágyók, értetlenül.

Vannak akik csak egy korai vacsorára ugrottak volna be, de ők sem jártak szerencsével. A pultokban ugyan lelkesen várják az áramszünet végét, de az ételudvar olyan üres mint a Louvre zárás után.

Akik esetleg körmöshöz jöttek volna egy hirtelen manikűrre, a mai napon nem tudták megtenni. Ám akiknek volt időpontja, őket a franchise más üzleteiben helyezték el.

A megoldás egyelőre várat magára, ám addig is megtekintheti galériánkat, amit a Corvin Plázában uralkodó viszonyokról készítettünk.