Ezek a legkülönlegesebb arborétumok, amiket ősszel érdemes meglátogatni

Az arborétumok ősszel mutatják legszínesebb, legvarázslatosabb arcukat. Az aranyló lombok, a friss levegő és a madarak hangja segítenek kiszakadni a hétköznapokból. Egy séta ezekben a parkokban nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti – írja a Kemma.

Alcsúti Arborétum minden évszak váltással elvarázsolja az oda érkezőket

Fotó: Alcsúti Arborétum

Az arborétum olyan különleges park, ahol a világ különböző tájairól származó fák és cserjék gyűjteményét gondozzák tudományos és oktatási céllal. A látogatók séta közben ismerhetik meg a hazai és egzotikus növényfajokat, miközben átélhetik a természet évszakonként változó szépségét.

Magyarország 10 legszebb arborétuma

1. Agostyáni Arborétum

Az Agostyáni Arborétum az ország egyik legvarázslatosabb parkerdeje Tata mellett. Több mint 300 fa- és cserjefaj található itt – mamutfenyők, cédrusok, ciprusok és juharok között sétálva úgy érezheti, mintha egy meseerdőbe csöppent volna.

2. Jeli Arborétum

A Vas megyei Jeli Arborétum minden évszakban gyönyörű, de tavasszal és ősszel mutatja legszebb arcát. A rododendronok virágzása tavasszal különösen látványos, ősszel pedig a színes lombkoronák és a lombkorona-ösvény csúszdája miatt érdemes felkeresni.

3. Vácrátóti Arborétum – a Nemzeti Botanikus Kert

A Vácrátóti Arborétum Magyarország egyik legrégebbi és leggazdagabb növénygyűjteménye, ahol több mint 300 rododendronfaj pompázik. Ősszel különösen színes a kert, és könnyen elérhető Budapest környékéről is.

4. Szarvasi Arborétum – Pepi-kert

A Pepi-kert hazánk egyik legismertebb és legnagyobb arborétuma. A mamutfenyők árnyékában pávák sétálnak, és számos családi program várja: öko-játékpark, Agrárkaland, szabadulószoba és botanikai játékok teszik élménnyé a látogatást.

5. Folly Arborétum

A Balaton egyik ékköve a Folly Arborétum, ahol a növények mellett a balatoni panoráma is lenyűgöző. A több generáció óta gondozott kertben örökzöldek és egzotikus növények között sétálhatunk, majd a Folly borászatban és étteremben élvezhetjük a kilátást egy pohár bor mellett.

6. Alcsúti Arborétum

Az Alcsúti Arborétum leginkább a tavaszi hóvirágmezőiről híres, de ősszel is romantikus hangulatot áraszt. A kastélyrom, a tópart és a ligetes sétányok miatt kedvelt helyszín párok és fotósok körében is.