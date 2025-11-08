Ezek a legkülönlegesebb arborétumok, amiket ősszel érdemes meglátogatni

Az arborétumok ősszel mutatják legszínesebb, legvarázslatosabb arcukat. Az aranyló lombok, a friss levegő és a madarak hangja segítenek kiszakadni a hétköznapokból. Egy séta ezekben a parkokban nemcsak a testet, hanem a lelket is feltölti – írja a Kemma.
Az arborétum olyan különleges park, ahol a világ különböző tájairól származó fák és cserjék gyűjteményét gondozzák tudományos és oktatási céllal. A látogatók séta közben ismerhetik meg a hazai és egzotikus növényfajokat, miközben átélhetik a természet évszakonként változó szépségét.
Magyarország 10 legszebb arborétuma
1. Agostyáni Arborétum
Az Agostyáni Arborétum az ország egyik legvarázslatosabb parkerdeje Tata mellett. Több mint 300 fa- és cserjefaj található itt – mamutfenyők, cédrusok, ciprusok és juharok között sétálva úgy érezheti, mintha egy meseerdőbe csöppent volna.
2. Jeli Arborétum
A Vas megyei Jeli Arborétum minden évszakban gyönyörű, de tavasszal és ősszel mutatja legszebb arcát. A rododendronok virágzása tavasszal különösen látványos, ősszel pedig a színes lombkoronák és a lombkorona-ösvény csúszdája miatt érdemes felkeresni.
3. Vácrátóti Arborétum – a Nemzeti Botanikus Kert
A Vácrátóti Arborétum Magyarország egyik legrégebbi és leggazdagabb növénygyűjteménye, ahol több mint 300 rododendronfaj pompázik. Ősszel különösen színes a kert, és könnyen elérhető Budapest környékéről is.
4. Szarvasi Arborétum – Pepi-kert
A Pepi-kert hazánk egyik legismertebb és legnagyobb arborétuma. A mamutfenyők árnyékában pávák sétálnak, és számos családi program várja: öko-játékpark, Agrárkaland, szabadulószoba és botanikai játékok teszik élménnyé a látogatást.
5. Folly Arborétum
A Balaton egyik ékköve a Folly Arborétum, ahol a növények mellett a balatoni panoráma is lenyűgöző. A több generáció óta gondozott kertben örökzöldek és egzotikus növények között sétálhatunk, majd a Folly borászatban és étteremben élvezhetjük a kilátást egy pohár bor mellett.
6. Alcsúti Arborétum
Az Alcsúti Arborétum leginkább a tavaszi hóvirágmezőiről híres, de ősszel is romantikus hangulatot áraszt. A kastélyrom, a tópart és a ligetes sétányok miatt kedvelt helyszín párok és fotósok körében is.
7. Budai Arborétum
A Budai Arborétum a főváros zöld oázisa a Gellért-hegy lábánál. Könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, és ideális helyszín egy csendes sétára vagy pihenésre a városi nyüzsgés elől menekülve.
8. Sárvári Arborétum
A Sárvári Arborétum a Nádasdy-vár szomszédságában található, és évszázados fái miatt különleges. Vas megye egyik legjelentősebb természetvédelmi területe, ahol a történelem és a természet harmóniája egyszerre élhető át.
9. Zirci Arborétum
A Zirci Arborétum a Bakony szívében található, igazi békés menedék a természet kedvelőinek. Bár 2025 végéig ideiglenesen zárva van gombás fertőzés miatt, a megújulás után még szebb formában nyílik meg a látogatók előtt.
10. Soproni Egyetemi Botanikus Kert
A Soproni Arborétum a hűség városának szívében, 17 hektáron terül el. Hazai és egzotikus növényfajok, árnyas sétányok és kis tavak várják azokat, akik elcsendesednének és feltöltődnének. Egész évben nyitva tart, így bármikor megéri ellátogatni ide.
A legszebb balatoni túraútvonalak
Az ősz a legjobb időszak a természet szerelmeseinek. Egy túrázás a Balaton környékén nemcsak friss levegőt és csendet ígér, hanem mesés panorámát és rejtett látnivalókat is. A Balaton-felvidéki túrák most különösen lenyűgöző arcukat mutatják.
Lélegzetelállítóhazai lombkoronaösvények
A külföldi mintára átvett lombkorona sétányok Magyarországon is nagy sikernek örvendenek, így nem meglepő módon egyre több helyen találunk ilyen látványosságokat. Jelenleg 11 lombkorona sétányból választhatunk országszerte, némelyik ingyenes, máshol belépő ellenében látogathatók, ilyen többek között a Makói lombkorona sétány, az Ipolytarnóci lombkorona sétány vagy a Pannonhalmi lombkorona sétány.