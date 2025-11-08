Árpád-kori fegyverek kerültek elő: tatár titok a magyar föld alatt

A magyar régészet legújabb felfedezései új fejezetet nyitnak a középkori hadtörténetben. Az Árpád-kori fegyverek közül most a tatár buzogány vált a kutatások középpontjává: ez a nyolcszögletű, vasból és bronzból készült harci eszköz a tatárjárás időszakához köthető. A Wosinsky Mór Múzeum régésze, K. Németh András szerint az első ilyen tárgyat a muhi csatatér egyik sírjában találták meg 2001-ben. A lelet a mongol invázió és a keleti könnyűlovasság jelenlétének egyértelmű bizonyítéka, de az is felmerül, hogy ezek a fegyverek akár magyar kézbe is kerülhettek - számol be a TEOL.

Árpád-kori fegyverek kerültek elő Tolna vármegye földjéből - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hol kerültek elő Árpád-kori fegyverek Magyarországon?

Az elmúlt évtizedekben több vármegye is szolgált meglepetésekkel. A legújabb tatár buzogányok Tolna vármegyében kerültek elő – nem klasszikus ásatás, hanem műszeres lelőhely-felderítés során. Szekszárd, Tamási és Tolnanémedi határában három, egymástól független, de azonos típusú fegyver került a felszínre.

Mindhárom helyszínről kimutathatók a tatárjárás pusztításának nyomai, ami újabb bizonyíték lehet arra, hogy a mongol hadak elérték ezt a régiót is.

Milyen Árpád-kori fegyvereket használtak a magyar harcosok?

A 13. században a magyar hadsereg változatos fegyverzetet alkalmazott: kardok, íjak, lándzsák, fokosok és buzogányok is szerepeltek a felszerelésben. A most előkerült tatár buzogány azonban formájában és anyagában is eltér a megszokott típustól.

Egyes szakértők szerint ez a „keleti eredetű” fegyver zsákmány lehetett, mások úgy vélik, hogy kereskedelmi úton vagy szövetségesek révén kerülhetett a Magyar Királyság területére.

Tatár buzogány: keleti fegyver magyar kézben?

A kérdés továbbra is vita tárgya: a buzogányok valóban a tatárokhoz köthetők, vagy a magyarok is átvették a használatukat? A Tolna megyei példányok esetében a környezet és a kontextus a tatárjárás eseményeire utal. A szórványos leletek mégis azt sejtetik, hogy a fegyverek nem tömegesen, hanem egyedi körülmények között kerültek földbe – talán egy-egy ütközet nyomán, ahol a harcosok elestek vagy menekülés közben veszítették el felszerelésüket.