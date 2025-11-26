Hírlevél

Rendkívüli

árvíz

Árvízkészültség: megkezdődött a magyar családok kitelepítése

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Ipoly vízszintje gyorsan emelkedik, és egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Homokzsákokkal védekeznek az árvíz ellen, lakóházak is veszélyben vannak.
árvízNógrádesőzés

Egyre komolyabb gondokat okoz az Ipoly áradása Nógrádban – tájékoztat a NOOL. A folyó vízszintjének emelkedése miatt már már megkezdődött a családok kitelepítése a legveszélyeztetettebb faluban. Az árvízhelyzet egyre súlyosabb, a hatóságok folyamatosan figyelik a fejleményeket.

árvíz, Ipoly
Árvízkészültség lépett életbe Ipolytarnócon – Archív fotó: Hüvösi Csaba / Forrás:  Nool.hu / Archív

Árvízkészültség Nógrád településein

A napok óta tartó esőzés és a folyó vízszintjének gyors emelkedése miatt Ipolytarnócon november 25-én 12:30-tól első fokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Már aznap délután másodfokú, majd szerda reggel 7:30-tól harmadfokú készültség lépett életbe. Az intézkedést az előrejelzések és a szlovák szakaszon mért vízszint is indokolta. 

A hatóságok homokzsákokkal védekeznek, az otthonukat elhagyni kényszerülő embereknek a helyi könyvtárban biztosítanak helyet és étkezést.

Árvíz miatt omlik össze az ellátás

Thaiföld déli részén tovább romlik a helyzet, már egy kórház első emelete is víz alá került. Az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.

Esőzések bénították meg Katalóniát

Az árvíz autókat sodort el, miközben a hatóságok piros riasztást adtak ki. A közösségi médiát elárasztották a pusztító áradásról készült felvételek, amelyek a káosz minden pillanatát megmutatják.

 

