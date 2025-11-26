Árvízkészültség: megkezdődött a magyar családok kitelepítése

Egyre komolyabb gondokat okoz az Ipoly áradása Nógrádban – tájékoztat a NOOL. A folyó vízszintjének emelkedése miatt már már megkezdődött a családok kitelepítése a legveszélyeztetettebb faluban. Az árvízhelyzet egyre súlyosabb, a hatóságok folyamatosan figyelik a fejleményeket.

Árvízkészültség lépett életbe Ipolytarnócon – Archív fotó: Hüvösi Csaba / Forrás: Nool.hu / Archív

Árvízkészültség Nógrád településein

A napok óta tartó esőzés és a folyó vízszintjének gyors emelkedése miatt Ipolytarnócon november 25-én 12:30-tól első fokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Már aznap délután másodfokú, majd szerda reggel 7:30-tól harmadfokú készültség lépett életbe. Az intézkedést az előrejelzések és a szlovák szakaszon mért vízszint is indokolta.

A hatóságok homokzsákokkal védekeznek, az otthonukat elhagyni kényszerülő embereknek a helyi könyvtárban biztosítanak helyet és étkezést.

