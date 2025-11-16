Mit érdemes tudni, ha más járművét vezetjük?

Hírlevél

Sokan vezetik más autóját anélkül, hogy tisztában lennének a jogi következményekkel. Az autóhasználat során számos szabály határozza meg, mikor és hogyan vezethetjük más járművét.
Az idegen autó vezetése gyakori helyzet, hiszen sokan kölcsönkérik családtagjuk vagy ismerősük járművét rövidebb időre. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a tulajdonosi beleegyezés elegendő, az autóhasználat jogi háttere ennél jóval összetettebb. A rendőrség álláspontja szerint nem kötelező írásos engedélyt adni, de bármilyen biztosítási vagy felelősségi kérdésben nagy segítséget jelent, ha a használat feltételeit röviden rögzítik - írja a Sonline.

Autóhasználat esetén fontos tisztázni a felelősségi kérdéseket.
Autóhasználat esetén fontos tisztázni a felelősségi kérdéseket - Fotó: Payment Assist Blog

Milyen szabályok vonatkoznak az engedély nélküli autóvezetésre?

Az engedély nélküli vezetés akkor valósul meg, ha valaki a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használja a járművet. Ilyen esetben az üzembentartó felel a szabálysértésekért, ám ő igazolhatja, ha nem ő vezette az autót. Ezt segíti egy egyszerű írásos megállapodás, amely bizonyítja, hogy a sofőr jogszerűen használta a kocsit. Hosszabb távú használatnál bejelentési kötelezettség is felmerülhet.

Mi történik, ha baleset ér engedély nélküli vezetés közben?

Ha baleset történik és nem bizonyítható a tulajdonosi beleegyezés, a biztosítási ügyintézés sokkal bonyolultabbá válhat. A biztosító először az üzembentartó felelősségét vizsgálja, és kérheti a vezető személyének igazolását. Egy rövid kölcsönszerződés vagy írásos engedély jelentősen gyorsítja a folyamatot, és egyértelművé teszi, ki vállal felelősséget a károkért.

Hogyan védi a tulajdonost és a sofőrt az autóhasználati megállapodás?

Az autóhasználati megállapodás nem jogi kötelezettség, mégis a gyakorlatban az egyik leghatékonyabb eszköz a vitás helyzetek elkerülésére. Rögzíti a vezető nevét, az autó adatait, a használat időtartamát és a felelősségvállalást. Ez nemcsak a szabálysértések és balesetek tisztázását könnyíti meg, hanem védi mind a tulajdonost, mind a sofőrt váratlan biztosítási vagy hatósági ügyekben.

