Mit érdemes tudni, ha más járművét vezetjük?

Az idegen autó vezetése gyakori helyzet, hiszen sokan kölcsönkérik családtagjuk vagy ismerősük járművét rövidebb időre. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a tulajdonosi beleegyezés elegendő, az autóhasználat jogi háttere ennél jóval összetettebb. A rendőrség álláspontja szerint nem kötelező írásos engedélyt adni, de bármilyen biztosítási vagy felelősségi kérdésben nagy segítséget jelent, ha a használat feltételeit röviden rögzítik - írja a Sonline.

Autóhasználat esetén fontos tisztázni a felelősségi kérdéseket - Fotó: Payment Assist Blog

Milyen szabályok vonatkoznak az engedély nélküli autóvezetésre?

Az engedély nélküli vezetés akkor valósul meg, ha valaki a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használja a járművet. Ilyen esetben az üzembentartó felel a szabálysértésekért, ám ő igazolhatja, ha nem ő vezette az autót. Ezt segíti egy egyszerű írásos megállapodás, amely bizonyítja, hogy a sofőr jogszerűen használta a kocsit. Hosszabb távú használatnál bejelentési kötelezettség is felmerülhet.

Mi történik, ha baleset ér engedély nélküli vezetés közben?

Ha baleset történik és nem bizonyítható a tulajdonosi beleegyezés, a biztosítási ügyintézés sokkal bonyolultabbá válhat. A biztosító először az üzembentartó felelősségét vizsgálja, és kérheti a vezető személyének igazolását. Egy rövid kölcsönszerződés vagy írásos engedély jelentősen gyorsítja a folyamatot, és egyértelművé teszi, ki vállal felelősséget a károkért.

Hogyan védi a tulajdonost és a sofőrt az autóhasználati megállapodás?

Az autóhasználati megállapodás nem jogi kötelezettség, mégis a gyakorlatban az egyik leghatékonyabb eszköz a vitás helyzetek elkerülésére. Rögzíti a vezető nevét, az autó adatait, a használat időtartamát és a felelősségvállalást. Ez nemcsak a szabálysértések és balesetek tisztázását könnyíti meg, hanem védi mind a tulajdonost, mind a sofőrt váratlan biztosítási vagy hatósági ügyekben.

