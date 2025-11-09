A Balaton ősszel is mesés – itt andalogjon, ha szereti a nyugalmat és a kilátást!

A Balaton nemcsak a nyári hónapokban kínál kikapcsolódást. Ahogy a forgalom alábbhagy, a sétányok csendesebb, meghittebb arcukat mutatják meg. A platánfák levelei aranyba borulnak, a levegő friss, és a tóparti kávézók ilyenkor is hívogatnak egy forró italra. Összegyűjtöttük a legszebb sétányokat, amelyek ősszel is megérnek egy látogatást.

Őszi csoda a Balaton partján

Fotó: Shutterstock

A Balaton őszi hangulata páratlan élményt nyújt

A VEOL.hu beszámolójában a balatonfüredi Tagore sétány a klasszikus őszi célpont: a híres platánfasor és a kikötő látványa most is rengeteg sétálót vonz. A tihanyi Pisky sétány ezzel szemben a nyugalom szigete – innen gyönyörű kilátás nyílik a tóra és a környező dombokra.

Révfülöp Európa sétánya igazi „lelassulós” hely, ahol csak a hullámok halk zaja hallatszik, míg a Kisfaludy sétány Balatonakarattyán a magaspartról kínál lélegzetelállító panorámát. Aki pedig különleges élményre vágyik, annak a balatonboglári lombkoronasétány kihagyhatatlan – itt a fák tetejéről csodálhatja meg a Balaton lenyűgöző látványát.

Őszi kikapcsolódás a magyar tenger partján

Akár romantikus sétára, akár családi kirándulásra vágyik, a Balaton őszi arcát mindenképp érdemes felfedezni. A csend, a színek és a víz látványa tökéletes kombinációt kínál a feltöltődéshez – és mindez alig pár órányira a fővárostól.

A Balaton múltja is mesél

A Balaton partján nemcsak gyönyörű sétányok, hanem elfeledett történetek is megbújnak: a balatonszemesi egykori diszkó ma már csak szomorú emléke annak a korszaknak, amikor a tó éjszakái fényekkel és zenével teltek meg.