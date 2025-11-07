Rekordhullám a Balatonon – új csúccsal zárta az évet a Bahart

A Balatoni Hajózási Zrt. idei, 179. szezonja minden várakozást felülmúlt. A hajók és kompok fedélzetén 2 326 000 utas fordult meg, ami több mint ötvenezerrel haladja meg a tavalyi rekordot. A személyhajók közel 901 ezer utast szállítottak, a kompok pedig több mint 1,4 milliót – és ezzel a balatoni hajózás új korszakba lépett.

A balatoni hajózás egyik ékköve, a Fonyód motoros hajó megérkezik Tihanyban

Fotó: Bahart

A siker egyik kulcsa a megújulás: a kormány támogatásával forgalomba állított új kompok (Szántód és Tihany), a Tomaj és a Balaton katamaránok pillanatok alatt közönségkedvencekké váltak, modern kényelmet és balatoni hangulatot ötvözve.

Közben a klasszikus útvonalak – a Fonyód–Badacsony és a Siófok–Balatonfüred–Tihany – továbbra is a tó legforgalmasabb vonalai, ahol a nyári napokon sokszor már a korlát mellé sem jut hely.

A családok is rákaptak a balatoni hajózásra

A statisztikák mögött egyértelmű trend rajzolódik ki: a Balaton nemcsak nyaralásra, horgászásra használt tó, hanem élményközlekedés is jó. A Bahart Zrt. adatai szerint bringások az idén 22 %-kal többen voltak, 54 ezer kerékpárt szállítottak hajón, a kompokon pedig 144 ezerre nőtt a kétkerekű forgalom. A családi kedvezmények is betaláltak: a családi jeggyel utazók száma megháromszorozódott, 171 ezer főre.

A Tihany nevet kapta a Balaton új kompja

Fotó: Bahart

Új hajók a Balatonon

Jó hír, hogy a szezonzárás után sem üresedett ki a tó. Két évvel ezelőtt érkeztek új személyszállító kompok és katamaránok a Balatonra. Ősszel 15 %-kal nőtt a forgalom, a séta- és nosztalgiahajók – köztük a legendás Kelén és Helka – pedig telt házzal futottak ki Balatonfüredről, Siófokról és Keszthelyről.

A Bahart most azon dolgozik, hogy a balatoni hajózás egész éves programmá váljon: novemberben és decemberben is indulnak sétahajók, a kompok pedig tovább járnak, amíg a jég engedi.

Úgy tűnik, az emberek újra megtalálták azt az örömöt a balatoni hajókon, amit egy ringó fedélzet, egy pohár fröccs és egy lassan távolodó part jelent. Európa egyik legnagyobb tava az idén is megmutatta, hogy nem csak nyáron él.