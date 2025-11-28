A bárányhimlő oltás életeket menthet – sokan mégsem tudják, mikor kell beadni

A bárányhimlőt okozó varicella vírus sok esetben magától gyógyul, ám felnőtteknél, legyengült immunrendszerűeknél és terhes nőknél súlyos szövődményeket okozhat. A bárányhimlő oltás éppen ezért vált kötelezővé: tüdőgyulladást, idegrendszeri gyulladást és ritkán agyvelőgyulladást is megelőz. A betegség fertőzése a mindennapi érintkezés során könnyen terjed, így a megelőzés és az időben adott oltás kulcsszerepet kap – számolt be a Kemma.hu.

Életeket is menthet a bárányhimlő elleni oltás (illusztráció) Fotó: Polina Tankilevics / Pexels

A bárányhimlő oltás jelentősége

A bárányhimlő oltást legyengített vírusból készítik, amely erős immunvédelmet alakít ki. Az első adagot 12 hónapos korban adják, a másodikat 15–16 hónaposan. A beoltottaknál ritkán jelentkezhet enyhe, néhány hólyagos tünet, ám komoly betegség nem alakul ki. A hosszú távú védelem különösen fontos, mert a vírus később övsömört is okozhat, főleg időseknél vagy legyengült immunrendszer esetén.

A bárányhimlő felnőtteknél és gyerekeknél: miért veszélyesebb idősebb korban?

A bárányhimlő gyerekeknél általában könnyebben zajlik le, míg bárányhimlő felnőtteknél jóval súlyosabb lehet: magas láz, kiterjedt kiütések és szövődmények is gyakrabban jelentkeznek. A fertőzés légúti úton terjed, ezért rendkívül könnyen átadható. Aki nem volt bárányhimlős, bármikor kérheti az oltást, ezzel megelőzve a későbbi szövődményeket és az erős lefolyást.

Mikor kell a bárányhimlő oltás?

A hivatalos oltási rend alapján 12 hónaposan adják az első adagot, majd néhány hónappal később következik az ismétlő. Felnőtteknél egy egyszerű vérvizsgálat kimutatja, hogy átestek-e a fertőzésen, és ha nem, akkor az oltás bármikor beadható – különösen ajánlott munkahelyi közösségekben, egészségügyben vagy gyermekvállalás előtt.

Gyerekkori betegség, ami felnőttként ölhet

A bárányhimlő „ártalmatlan” gyermekkori betegségként ismert, amelyet a legjobb, ha átesünk, de egyeseknél veszélyes szövődményekkel járhat, sőt akár halálos kimenetelű is lehet.