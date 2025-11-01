Hírlevél

Rendkívüli

Sport

Oczella Eszter

Családalapítás? Elszólta magát Baronits Gábor felesége

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Családalapításra készül a sztárpár? Baronits Gábor és felesége, Oczella Eszter úgy tűnik, új kaland elé néznek. A fitneszmodell egy Instagram-bejegyzésben árulta el, hogy abbahagyta a fogamzásgátló szedését, ami arra utal, hogy a pár már a gyermekvállalást tervezi.
Baronits Gábor és Oczella Eszter szerelme egyre szorosabb: a sztárpár idén augusztusban mondta ki a boldogító igent egy meghitt, mesébe illő esküvőn. A színész és a fitneszmodell kapcsolata 2021-ben kezdődött, amikor a TV2 Totem című műsorában találkoztak. Rövid időn belül egymásba szerettek, majd hamar összeköltöztek, és kapcsolatuk azóta is harmonikusan fejlődik – írja a Blikk

Baronits Gábor és Oczella Eszter
Baronits Gábor és Oczella Eszter Fotó: Zsolnai Péter

Most úgy tűnik, hogy Baronits Gábor és Eszter újabb mérföldkőhöz érkezhet: 

Oczella Eszter egy Instagram-kérdezz-felelek során árulta el, hogy januárban abbahagyta a fogamzásgátló szedését, amelyet 15 éven át használt. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, hiszen ez a lépés sokak szerint azt jelzi, hogy a fiatal házaspár már a családalapítást tervezi. 

A fitneszmodell elmondta, hogy azóta ugyan bőrproblémákkal küzd, de jól érzi magát, és a testében zajló változásokat természetes folyamatként éli meg.

 

