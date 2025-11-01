Családalapítás? Elszólta magát Baronits Gábor felesége

Baronits Gábor és Oczella Eszter szerelme egyre szorosabb: a sztárpár idén augusztusban mondta ki a boldogító igent egy meghitt, mesébe illő esküvőn. A színész és a fitneszmodell kapcsolata 2021-ben kezdődött, amikor a TV2 Totem című műsorában találkoztak. Rövid időn belül egymásba szerettek, majd hamar összeköltöztek, és kapcsolatuk azóta is harmonikusan fejlődik – írja a Blikk.

Baronits Gábor és Oczella Eszter Fotó: Zsolnai Péter

Most úgy tűnik, hogy Baronits Gábor és Eszter újabb mérföldkőhöz érkezhet:

Oczella Eszter egy Instagram-kérdezz-felelek során árulta el, hogy januárban abbahagyta a fogamzásgátló szedését, amelyet 15 éven át használt. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, hiszen ez a lépés sokak szerint azt jelzi, hogy a fiatal házaspár már a családalapítást tervezi.

A fitneszmodell elmondta, hogy azóta ugyan bőrproblémákkal küzd, de jól érzi magát, és a testében zajló változásokat természetes folyamatként éli meg.