Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?

A bejgli egy hagyományos, főleg karácsonykor fogyasztott sütemény, amely hosszúkás, feltekert formájáról ismert. Tésztája vajas, élesztős vagy kelt tészta, amelyet vékonyra nyújtanak, majd különböző töltelékekkel – leggyakrabban mákkal vagy dióval – megtöltenek. A tésztát feltekerik, így a töltelék spirálosan látszik a szeletekben. A bejgli kívülről fényes, aranybarna, és gyakran tojással van lekenve, hogy szép csillogó héjat kapjon – írja a Sonline.

Bejgli: ilyen összetevők kellenek, hogy a termék elnyerje a valódi bejgli nevet

Mit lehet bejglinek nevezni?

A bejgli meghatározásánál több szempontot érdemes figyelembe venni:

Kelt, vajas tészta, amely rugalmas és jól nyújtható.

A hagyományos töltelékek a dió és a mák , de előfordulhat mogyoró, szilvalekvár vagy túró is.

Fontos, hogy a töltelék jelentős mennyiségű legyen, minimum 40 százaléka a süteménynek – ha 50 százalék, vagy annál magasabb a töltelék mennyisége, az már különleges bejglinek számít.

Hosszúkás, tekercselt forma, általában 25–40 cm hosszú, a két végén zárt csigaformával.

Csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, tekercselt, és bőséges tölteléket tartalmaz.

Nagyon fontos, hogy csak vajjal készülhet, a margarinos tésztából készült termék már nem nevezhető bejglinek.