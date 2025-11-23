Tényleg bejgli, ami pár száz forint a boltban?

A bejgli egy hagyományos, főleg karácsonykor fogyasztott sütemény, amely hosszúkás, feltekert formájáról ismert. Tésztája vajas, élesztős vagy kelt tészta, amelyet vékonyra nyújtanak, majd különböző töltelékekkel – leggyakrabban mákkal vagy dióval – megtöltenek. A tésztát feltekerik, így a töltelék spirálosan látszik a szeletekben. A bejgli kívülről fényes, aranybarna, és gyakran tojással van lekenve, hogy szép csillogó héjat kapjon – írja a Sonline.
Mit lehet bejglinek nevezni?
A bejgli meghatározásánál több szempontot érdemes figyelembe venni:
- Kelt, vajas tészta, amely rugalmas és jól nyújtható.
- A hagyományos töltelékek a dió és a mák, de előfordulhat mogyoró, szilvalekvár vagy túró is.
- Fontos, hogy a töltelék jelentős mennyiségű legyen, minimum 40 százaléka a süteménynek – ha 50 százalék, vagy annál magasabb a töltelék mennyisége, az már különleges bejglinek számít.
- Hosszúkás, tekercselt forma, általában 25–40 cm hosszú, a két végén zárt csigaformával.
- Csak az a sütemény nevezhető bejglinek, amely kelt tésztából készül, tekercselt, és bőséges tölteléket tartalmaz.
- Nagyon fontos, hogy csak vajjal készülhet, a margarinos tésztából készült termék már nem nevezhető bejglinek.
A Magyar Élelmiszerkönyv megfogalmazása szerint csak az a sütemény számít igazi bejglinek, ha a termék tömege legalább 250 gramm, és a töltelék mennyisége a késztermékben legalább 40 tömegszázalék.