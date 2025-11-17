Megjöttek a BKK új elektromos buszai – mutatjuk!

A BKK és az ArrivaBus Kft. november 17-én elindította a BYD elektromos szólóbuszok első próbajáratát.

Egyelőre még csak próbaüzembe járnak a BKK új eletromos buszai Budapesten

Fotó: BKK/Nyirő Simon

A teszt a 105-ös és a 210-es vonalon zajlik, és a tervek szerint december elejétől már az utasok is utazhatnak az új járművekkel.

A kínai márka buszai teljesen alacsonypadlósak, klimatizáltak, fedélzeti kamerákkal és különféle asszisztens rendszerekkel rendelkeznek, például holttérfigyelővel, kerékpáros- és gyalogosérzékelővel, valamint vezetői fáradtságfigyelővel.

Emellett USB-töltőpontok is segítik az utasok kényelmét, a tágas elsőbbségi tér pedig a kerekesszékesek, babakocsisok és kerékpárosok számára is ideális – olvasható a BKK közleményében.

Újabb BYD buszok érkeznek a BKK-hoz

A BKK megrendelése nyomán 2027-ig összesen 82 új elektromos busz érkezik Budapestre, ebből 58 szóló és 24 csuklós. A csuklós járművek révén a főváros hamarosan az ország legnagyobb elektromos csuklós buszflottájával büszkélkedhet.

Az elkövetkező években a fővárosi utakon fokozatosan jelennek meg a teljesen elektromos BYD buszok.

Ami jó hír, annak fényében, hogy lesújtó eredményt hozott a közelmúltban a fővárosi buszok átfogó műszaki vizsgálata. A jelentést Latorcai Csaba államtitkár tette közzé. Az idén sorra jelentek meg cikkek arról, hogy újabb BKK-busz gyulladt ki a fővárosban.