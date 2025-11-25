Ezért dőlünk be minden Black Friday villámakciónak

A Black Friday leggyakoribb technikái — „csak ma”, „már csak pár darab”, „óra végéig ennyi az ár” — mind a hiányérzetet és sürgetettséget építik fel. Ez a két hatás az emberi döntéshozatal alapvető torzításaira épít. lyen a FOMO (fear of missing out): az attól való félelem, hogy másokhoz képest lemaradunk valamiről. A veszteségkerülés is nagy szerepet kap: a veszteség elkerülése erősebb motiváló tényező, mint a nyereség megszerzése. És persze ott van a döntési fáradtság: a sürgető helyzetekben megnő a kognitív terhelés, így kevésbé tudatos, kevésbé átgondolt döntéseket hozunk.

Egész hónapos Black Friday? Így vásároljunk tudatosan az akciók forgatagában.

Fotó: Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek

Black Friday: a marketing pszichológiai csapdái

A villámakciók és óránként frissülő ajánlatok tehát nem egyszerű kedvezmények — pszichológiai csapdákat aktiválnak, amelyek azt üzenik: „ha most nem lépsz, vesztesz”.

A Black Friday időszakban az influenszerek szerepe különösen felértékelődik. A paraszociális kapcsolatok — vagyis azok a kapcsolódások, ahol az egyik fél (a követő) személyes közelséget él meg valakivel, aki valójában nem is ismeri — jelentősen fokozzák a vásárlási kedvet.

Az emberek sokszor úgy érzik, ismerik az influenszert: "Vele kelek, vele fekszem, ő a reggeli rutinom része.”

Ez a kötődés, még ha nem is tudatos, bizalmat generál. Így amikor a kedvelt tartalomgyártó ajánl egy terméket, a követők nem egyszerű reklámként élik meg, hanem kapcsolati gesztusként. Mintha egy barát javasolná, mit érdemes megvenni.

A paraszociális kötődés növeli a márkahűséget, csökkenti a kritikai gondolkodás és jelentősen emeli a vásárlási szándékot.

Nem a termék számít, hanem az élmény, hogy „osztozom” az influenszer életében.

A Black Friday időzítése nem véletlen: a karácsonyi ajándékok megvásárlása sokak számára stresszforrás. Ha ezt már novemberben letudjuk, az énhatékonyság érzését növeli.

Bár a Black Friday látszólag anyagi nyereséget kínál, pszichológiai szempontból gyakran más a mérleg: növeli a szorongást és a nyomásérzetet, erősíti az összehasonlítást másokkal, bűntudathoz, megbánáshoz vezethet, beindíthatja az impulzusvásárlás körét, nem mellesleg könnyen szenzoros túlterhelődéshez vezet. A kedvezmények ugyanis marketinggel felépített érzelmi helyzetek, amelyek a gyors, automatikus döntések felé terelnek.