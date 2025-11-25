Hírlevél

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Ezért dőlünk be minden Black Friday villámakciónak

A Black Friday mára nem csupán kereskedelmi esemény, hanem egy pszichológiai hadszíntér is, ahol a marketing eszköztára célzottan hat az érzelmeinkre és döntéseinkre. A gyorsuló tempójú, visszaszámlálókkal és villámakciókkal teli reklámközeg nem egyszerűen kedvezményeket kínál — sokkal inkább nyomást gyakorló döntési helyzetet teremt. Az online és offline boltok egyaránt olyan pszichológiai mechanizmusokat mozgatnak meg, amelyek az impulzív vásárlás irányába tolják az embereket.
A Black Friday leggyakoribb technikái — „csak ma”, „már csak pár darab”, „óra végéig ennyi az ár” — mind a hiányérzetet és sürgetettséget építik fel. Ez a két hatás az emberi döntéshozatal alapvető torzításaira épít. lyen a FOMO (fear of missing out): az attól való félelem, hogy másokhoz képest lemaradunk valamiről. A veszteségkerülés is nagy szerepet kap: a veszteség elkerülése erősebb motiváló tényező, mint a nyereség megszerzése. És persze ott van a döntési fáradtság: a sürgető helyzetekben megnő a kognitív terhelés, így kevésbé tudatos, kevésbé átgondolt döntéseket hozunk.

Black Friday: a marketing pszichológiai csapdái

A villámakciók és óránként frissülő ajánlatok tehát nem egyszerű kedvezmények — pszichológiai csapdákat aktiválnak, amelyek azt üzenik: „ha most nem lépsz, vesztesz”.

A Black Friday időszakban az influenszerek szerepe különösen felértékelődik. A paraszociális kapcsolatok — vagyis azok a kapcsolódások, ahol az egyik fél (a követő) személyes közelséget él meg valakivel, aki valójában nem is ismeri — jelentősen fokozzák a vásárlási kedvet.
Az emberek sokszor úgy érzik, ismerik az influenszert: "Vele kelek, vele fekszem, ő a reggeli rutinom része.”
Ez a kötődés, még ha nem is tudatos, bizalmat generál. Így amikor a kedvelt tartalomgyártó ajánl egy terméket, a követők nem egyszerű reklámként élik meg, hanem kapcsolati gesztusként. Mintha egy barát javasolná, mit érdemes megvenni.
A paraszociális kötődés növeli a márkahűséget, csökkenti a kritikai gondolkodás és jelentősen emeli a vásárlási szándékot.
Nem a termék számít, hanem az élmény, hogy „osztozom” az influenszer életében.

A Black Friday időzítése nem véletlen: a karácsonyi ajándékok megvásárlása sokak számára stresszforrás. Ha ezt már novemberben letudjuk, az énhatékonyság érzését növeli.

Bár a Black Friday látszólag anyagi nyereséget kínál, pszichológiai szempontból gyakran más a mérleg: növeli a szorongást és a nyomásérzetet, erősíti az összehasonlítást másokkal, bűntudathoz, megbánáshoz vezethet, beindíthatja az impulzusvásárlás körét, nem mellesleg könnyen szenzoros túlterhelődéshez vezet. A kedvezmények ugyanis marketinggel felépített érzelmi helyzetek, amelyek a gyors, automatikus döntések felé terelnek.

Ahhoz, hogy felismerjük a nyomásgyakorló elemeket, érdemes türelmesnek lenni, például egy napos várakozási időt beiktatni nagy vásárlásoknál, előre listát írni és ahhoz ragaszkodni, egy ésszerű költségkeretet meghatározni és minél többet tájékozódni a marketing okozta sürgetés és annak hatásaival kapcsolatban.

Így tudatos maradhat a vásárlás és valódi lehet a kontroll is, amit ezáltal él meg az egyén. 

 

