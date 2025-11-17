Hírlevél

Budapest

Ezt kevesen tudják: meglepő fordulatok vezettek Budapest egyesítéséhez – galéria

Buda, Pest és Óbuda külön világnak számítottak, mégis egymást erősítve fejlődtek a 19. században. A korszak végére Budapest egyesítése elkerülhetetlenné vált, hiszen a három város együtt válhatott igazi központtá. A történet azonban jóval összetettebb, mint puszta közigazgatási döntés: gazdasági érdekek, munkaerőmozgás és politikai viták formálták a folyamatot, amelyből megszületett Magyarország fővárosa.
A 19. század közepén Óbuda és Buda helyzete egyre nehezebbé vált: a települések közötti gazdasági különbségek növekedtek, miközben Pest robbanásszerű fejlődésbe kezdett. A PestBuda információi szerint Óbuda ipari központként működött, Buda pedig közigazgatási súlya miatt maradt fontos, ám egyik város sem tudta felvenni a versenyt Pest dinamizmusával, így a korszakban egyre sürgetőbbé vált Budapest egyesítése.

1907-es rakparti jelenet Budapestről, a propellerekkel és a Parlamenttel - a korszak a Budapest egyesítése utáni város fejlődését idézi Fotó: Fortepan/Deutsche Fotothek/Brück und Sohn
1907-es rakparti jelenet Budapestről, a propellerekkel és a Parlamenttel - a korszak a Budapest egyesítése utáni város fejlődését idézi
Fotó: Fortepan/Deutsche Fotothek/Brück und Sohn 

Miért vált elkerülhetetlenné Budapest egyesítése a mindennapi életben?

A Duna két partján lévő települések mindennapjai ekkorra annyira összefonódtak, hogy a különálló működés már akadályozta a fejlődést. Egyre nagyobb volt az igény közös közlekedési, gazdasági és városfejlesztési döntésekre.

Hogyan született meg a városegyesítési törvény 1873-ban?

A három város egyesítésének gondolata már évtizedekkel korábban felvetődött, de csak az 1870-es években vált politikailag kivitelezhetővé. Az 1872. évi XXXVI. törvény létrehozta a „Budapest Székesfővárost”, amely Pestet, Budát, Óbudát és a Margit-szigetet közös igazgatás alá vonta. A döntés mögött gazdasági racionalitás, a modern várostervezés igénye és a Monarchián belüli erősödő magyar városhálózat állt. 

1873. november 17-én az uralkodó jóváhagyta a törvényt, ezzel megszületett a magyar főváros.

1873, Budapest – Széchenyi István (Ferenc József) tér, a Széchenyi Lánchíd és a budai Vár a koronázási dombról nézve. A felvétel 1873 körül készült

Milyen épületek tanúskodnak ma is Budapest születéséről?

Az 1870-es években indult el igazán Budapest modern arculata. Számos olyan középület, közlekedési csomópont és lakóház épült ebben az időszakban, amely ma is meghatározza a város hangulatát. A századfordulóra elkészült bérházak, a körutak, a sugárutak és a korszerű közintézmények nemcsak az új város nagyságát mutatták, hanem azt is, mennyire gyorsan vált Budapest a Monarchia második központjává. E

zek az épületek máig őrzik a városegyesítés lendületét, és emlékeztetnek arra, milyen jelentős átalakulás zajlott le néhány évtized alatt.

