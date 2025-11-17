Ezt kevesen tudják: meglepő fordulatok vezettek Budapest egyesítéséhez – galéria

A 19. század közepén Óbuda és Buda helyzete egyre nehezebbé vált: a települések közötti gazdasági különbségek növekedtek, miközben Pest robbanásszerű fejlődésbe kezdett. A PestBuda információi szerint Óbuda ipari központként működött, Buda pedig közigazgatási súlya miatt maradt fontos, ám egyik város sem tudta felvenni a versenyt Pest dinamizmusával, így a korszakban egyre sürgetőbbé vált Budapest egyesítése.

1907-es rakparti jelenet Budapestről, a propellerekkel és a Parlamenttel - a korszak a Budapest egyesítése utáni város fejlődését idézi

Fotó: Fortepan/Deutsche Fotothek/Brück und Sohn

Miért vált elkerülhetetlenné Budapest egyesítése a mindennapi életben?

A Duna két partján lévő települések mindennapjai ekkorra annyira összefonódtak, hogy a különálló működés már akadályozta a fejlődést. Egyre nagyobb volt az igény közös közlekedési, gazdasági és városfejlesztési döntésekre.

Hogyan született meg a városegyesítési törvény 1873-ban?

A három város egyesítésének gondolata már évtizedekkel korábban felvetődött, de csak az 1870-es években vált politikailag kivitelezhetővé. Az 1872. évi XXXVI. törvény létrehozta a „Budapest Székesfővárost”, amely Pestet, Budát, Óbudát és a Margit-szigetet közös igazgatás alá vonta. A döntés mögött gazdasági racionalitás, a modern várostervezés igénye és a Monarchián belüli erősödő magyar városhálózat állt.