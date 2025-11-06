Hírlevél

Kiderült, mikor indul a gyártás a BYD szegedi üzemében

Kínában fontos bejelentést tettek az épülő délalföldi elektromosautó-gyárral kapcsolatban. Kiderült, hogy a BYD szegedi üzemének indulása legalább fél évvel csúszik: a tervek szerint most 2026 második negyedévében kezdi meg a termelést, szemben az eredeti 2025 végi határidővel.
Nem érkeztek jó hírek Kínából, kiderült, a BYD szegedi üzemének építése jelentős késésben van: a társaság vezetése a legfrissebb bejelentés szerint 2026 április–június között indítja a gyártást, így az eredetileg kommunikált 2025 év végi indulási határidő legalább fél évvel tolódott el.

The BYD logo is seen at the dealership and showroom. BYD builds its first European passenger car factory in Szeged, Hungary, which underlines its commitment to the European market. This factory produces vehicles for the European market. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP), BYD Szeged
A hírek szerint a BYD szegedi gyára nem fog elkészülni ebben az évben
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A hírt Stella Li ügyvezető Csengcsouban egy kínai sajtóeseményen mondta el. Az üzemet – amelynek kapcsán tavaly ilyenkor még azt mondták, hogy egy év alatt megindul az autógyártás – több helyen már szeptemberben is építési lemaradás jellemezte: egyedül egy hangár volt közel szerkezetkész állapotban, miközben a gyártás elindítása szempontjából kritikus infrastruktúra egyébként nem állt még készen – írja a Délmagyar.

Roppant fontos a BYD szegedi projektje Magyarországnak

A gyár elindításának csúszása mögött hivatalosan még nem közöltek részletes indokokat. A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál megkereste a BYD Hungaryt, s szerintük a sanghaji tudósítók félreértették a hírt. A BYD szegedi üzemében az év végén a gyártósorok elindulnak, a próbagyártás 2026 januárjában elkezdődik. A cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében – jelentette ki a lapnak Erhardt Péter.

Mindenesetre a csúszásnak regionális gazdasági vonatkozásai is vannak: az üzem várhatóan munkahelyeket és beszállítói lehetőségeket teremtett volna már 2025‑ben, így a fél éves csúszás késlelteti a beruházás gazdasági hatásait a térségben. 

Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy a BYD‑projekt Magyarország egyik kiemelt ipari beruházása, így a kivitelezési ütem lassulása a hazai autóipari átalakulásban is lényeges.

Tehát a BYD szegedi gyárában csak 2026 második negyedévében indulhat el a sorozatgyártás – a pontos hónap még nem ismert –, ami legalább hat hónapos csúszás a korábbi tervekkel szemben. Amúgy az Origo a közelmúltban arról írt, hogy nem elég a BYD-nek a magyar és a török gyár, egy harmadikat is épít Európában.

 

