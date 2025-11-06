Kiderült, mikor indul a gyártás a BYD szegedi üzemében

Nem érkeztek jó hírek Kínából, kiderült, a BYD szegedi üzemének építése jelentős késésben van: a társaság vezetése a legfrissebb bejelentés szerint 2026 április–június között indítja a gyártást, így az eredetileg kommunikált 2025 év végi indulási határidő legalább fél évvel tolódott el.

A hírek szerint a BYD szegedi gyára nem fog elkészülni ebben az évben

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A hírt Stella Li ügyvezető Csengcsouban egy kínai sajtóeseményen mondta el. Az üzemet – amelynek kapcsán tavaly ilyenkor még azt mondták, hogy egy év alatt megindul az autógyártás – több helyen már szeptemberben is építési lemaradás jellemezte: egyedül egy hangár volt közel szerkezetkész állapotban, miközben a gyártás elindítása szempontjából kritikus infrastruktúra egyébként nem állt még készen – írja a Délmagyar.

Roppant fontos a BYD szegedi projektje Magyarországnak

A gyár elindításának csúszása mögött hivatalosan még nem közöltek részletes indokokat. A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál megkereste a BYD Hungaryt, s szerintük a sanghaji tudósítók félreértették a hírt. A BYD szegedi üzemében az év végén a gyártósorok elindulnak, a próbagyártás 2026 januárjában elkezdődik. A cél a zökkenőmentes sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében – jelentette ki a lapnak Erhardt Péter.

Mindenesetre a csúszásnak regionális gazdasági vonatkozásai is vannak: az üzem várhatóan munkahelyeket és beszállítói lehetőségeket teremtett volna már 2025‑ben, így a fél éves csúszás késlelteti a beruházás gazdasági hatásait a térségben.

Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy a BYD‑projekt Magyarország egyik kiemelt ipari beruházása, így a kivitelezési ütem lassulása a hazai autóipari átalakulásban is lényeges.

Tehát a BYD szegedi gyárában csak 2026 második negyedévében indulhat el a sorozatgyártás – a pontos hónap még nem ismert –, ami legalább hat hónapos csúszás a korábbi tervekkel szemben. Amúgy az Origo a közelmúltban arról írt, hogy nem elég a BYD-nek a magyar és a török gyár, egy harmadikat is épít Európában.