Őszi csodaszer a konyhában: ezért érdemes minél több céklát enni

A Teolnak nyilatkozó dietetikus, Répási Eszter szerint a cékla igazi „szuperzöldség”, amely sokféleképpen elkészíthető, még a levele is ehető.
A cékla igazi vitaminbomba
A hagyományos bordó cékla mellett létezik halvány, arany vagy csíkos változata is, amelyek nemcsak ízletesek, hanem látványosak is.
A cékla magas rosttartalmának és jelentős szénhidráttartalmának köszönhetően hozzájárul a megfelelő energiaellátáshoz. Emellett kiemelkedően sok benne a C-vitamin, a kálium és a magnézium
– mondta a szakértő.
A cékla egyik legértékesebb tulajdonsága a magas antioxidáns-tartalom, amely segíti a szervezetet a szabadgyökök elleni védekezésben.
A színanyagok, például a betanin és az antociánok, természetes gyulladáscsökkentők, és kutatások szerint daganatmegelőző hatásuk is lehet
– tette hozzá Répási Eszter.
A zöldség fogyasztása támogatja az emésztőrendszert, segíti a bélmozgást, és hozzájárulhat a szervezet méregtelenítő folyamataihoz is. Emellett a cékla természetes módon növeli a szervezet nitrogén-monoxid szintjét, ami javítja a véráramlást és a sportteljesítményt.
A szakember szerint a legtöbb tápanyag akkor marad meg, ha a céklát nyersen fogyasztjuk, például turmixban vagy salátában.
Ha mégis sütni szeretnénk, tegyük sütőbe, mert így jobban megőrzi a vitaminokat, mint főzéskor. Kiváló céklaleves vagy zöldségkrém is készíthető belőle
– javasolta a dietetikus.
Fermentált formában, vagyis valódi savanyítás során szintén egészséges a cékla, de kerülni kell a túlzottan ecetes, cukros változatokat.
Bár a cékla számos jótékony hatással bír, vannak, akiknek érdemes elővigyázatosnak lenniük.
Szív- és érrendszeri betegségek esetén, illetve ha valaki vérhígítót szed, a cékla rendszeres fogyasztásáról mindenképp konzultáljon szakemberrel
– figyelmeztetett Répási Eszter.
A cékla tehát nemcsak a tányéron mutat jól, hanem valódi őszi egészségforrás is, hiszen
- erősíti az immunrendszert,
- támogatja a máj és az emésztés működését,
- javíthatja a vérkeringést,
- és segítheti a sportteljesítményt.
Akár nyersen, sütve, turmixban vagy salátában fogyasztjuk, a cékla igazi vitaminbomba, amelyre minden ősszel érdemes helyet szorítani az étrendünkben.
