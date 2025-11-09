Őszi csodaszer a konyhában: ezért érdemes minél több céklát enni

A Teolnak nyilatkozó dietetikus, Répási Eszter szerint a cékla igazi „szuperzöldség”, amely sokféleképpen elkészíthető, még a levele is ehető.

A cékla több változatban is ismert

Fotó: Unsplash

A cékla igazi vitaminbomba

A hagyományos bordó cékla mellett létezik halvány, arany vagy csíkos változata is, amelyek nemcsak ízletesek, hanem látványosak is.

A cékla magas rosttartalmának és jelentős szénhidráttartalmának köszönhetően hozzájárul a megfelelő energiaellátáshoz. Emellett kiemelkedően sok benne a C-vitamin, a kálium és a magnézium

– mondta a szakértő.

A cékla egyik legértékesebb tulajdonsága a magas antioxidáns-tartalom, amely segíti a szervezetet a szabadgyökök elleni védekezésben.

A színanyagok, például a betanin és az antociánok, természetes gyulladáscsökkentők, és kutatások szerint daganatmegelőző hatásuk is lehet

– tette hozzá Répási Eszter.

A zöldség fogyasztása támogatja az emésztőrendszert, segíti a bélmozgást, és hozzájárulhat a szervezet méregtelenítő folyamataihoz is. Emellett a cékla természetes módon növeli a szervezet nitrogén-monoxid szintjét, ami javítja a véráramlást és a sportteljesítményt.

A szakember szerint a legtöbb tápanyag akkor marad meg, ha a céklát nyersen fogyasztjuk, például turmixban vagy salátában.

Ha mégis sütni szeretnénk, tegyük sütőbe, mert így jobban megőrzi a vitaminokat, mint főzéskor. Kiváló céklaleves vagy zöldségkrém is készíthető belőle

– javasolta a dietetikus.

Fermentált formában, vagyis valódi savanyítás során szintén egészséges a cékla, de kerülni kell a túlzottan ecetes, cukros változatokat.

Bár a cékla számos jótékony hatással bír, vannak, akiknek érdemes elővigyázatosnak lenniük.

Szív- és érrendszeri betegségek esetén, illetve ha valaki vérhígítót szed, a cékla rendszeres fogyasztásáról mindenképp konzultáljon szakemberrel

– figyelmeztetett Répási Eszter.

A cékla tehát nemcsak a tányéron mutat jól, hanem valódi őszi egészségforrás is, hiszen

erősíti az immunrendszert,

támogatja a máj és az emésztés működését,

javíthatja a vérkeringést,

és segítheti a sportteljesítményt.

Akár nyersen, sütve, turmixban vagy salátában fogyasztjuk, a cékla igazi vitaminbomba, amelyre minden ősszel érdemes helyet szorítani az étrendünkben.