Kiderült, mikortól látogatható újra a Citadella

A Citadella több mint másfél évszázados történetében jövő év tavaszán új fejezet kezdődik. A korábban zárt, rideg erőd mostantól nyitott, élő közösségi térként várja az ország lakóit és turistáit.

Ilyen lesz a Citadella végső formája a felújítás után

Fotó: Citadella - A Szabadság Bástyája / Facebook

A falakat három helyen is megnyitották, így a látogatók látványos lépcsősorokon keresztül juthatnak fel a teraszokra, ahonnan egész Budapest pompájában tárul eléjük.

Közpark lesz a Citadella belsejében

A Gellért-hegy tetején fekvő erőd belsejében egy 6000 négyzetméteres, környezettudatos közpark kapott helyet, a környező zöldfelület pedig 20 ezer négyzetméterre bővül, tele különleges növényritkaságokkal és árnyas sétányokkal.

Ha a falak beszélni tudnának, sok érdekességet mesélhetnének a magyar történelem vérzivataros másfél évszázadáról, amióta a Citadella vigyázóan magasodik a magyar főváros fölé.

A nyugati ágyútoronyban nyílik a Szabadság Bástyája kiállítás, ahol a magyar szabadságért vívott küzdelmek elevenednek meg modern, interaktív formában 1700 négyzetméteren, több szinten. A modern kiállítási élményt egyedi építészeti megoldások teszik még különlegesebbé, úgy, mint az üvegszerkezetű gyalogoshíd, a belső udvarban kialakított mesterséges vízfelület és az örökláng.

Fényárban a Citadella

Az esti órákban megújult díszkivilágítás emeli majd ki a Citadella és a Szabadság-szobor városképi jelentőségét.

Az építkezésen azonban okozott némi politikai feszültséget is. Az Origo is megírta a nyáron, hogy Karácsony Gergely dühösen reagált közösségi oldalán arra a hírre, miszerint felkerült a kereszt a Gellérthegy tetején álló szoborra. A főpolgármester és a pártja történetében már nem ez az első olyan eset, hogy keresztényellenesen nyilvánulnak meg.