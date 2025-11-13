Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Citadella

Kiderült, mikortól látogatható újra a Citadella

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jövő év tavaszán új életre kel a Gellért-hegy koronája. Az évekig tartó rekonstrukció után a megújult Citadella nemcsak lenyűgöző panorámát, hanem izgalmas történelmi és közösségi élményt is kínál majd a látogatóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CitadellaSzabadság-szoborBudapestpanorámaGellért-hegy

A Citadella több mint másfél évszázados történetében jövő év tavaszán új fejezet kezdődik. A korábban zárt, rideg erőd mostantól nyitott, élő közösségi térként várja az ország lakóit és turistáit.

Citadella - A Szabadság Bástyája
Ilyen lesz a Citadella végső formája a felújítás után
Fotó: Citadella - A Szabadság Bástyája / Facebook

A falakat három helyen is megnyitották, így a látogatók látványos lépcsősorokon keresztül juthatnak fel a teraszokra, ahonnan egész Budapest pompájában tárul eléjük.

Közpark lesz a Citadella belsejében

A Gellért-hegy tetején fekvő erőd belsejében egy 6000 négyzetméteres, környezettudatos közpark kapott helyet, a környező zöldfelület pedig 20 ezer négyzetméterre bővül, tele különleges növényritkaságokkal és árnyas sétányokkal. 

Ha a falak beszélni tudnának, sok érdekességet mesélhetnének a magyar történelem vérzivataros másfél évszázadáról, amióta a Citadella vigyázóan magasodik a magyar főváros fölé. 

A nyugati ágyútoronyban nyílik a Szabadság Bástyája kiállítás, ahol a magyar szabadságért vívott küzdelmek elevenednek meg modern, interaktív formában 1700 négyzetméteren, több szinten. A modern kiállítási élményt egyedi építészeti megoldások teszik még különlegesebbé, úgy, mint az üvegszerkezetű gyalogoshíd, a belső udvarban kialakított mesterséges vízfelület és az örökláng.

Fényárban a Citadella

Az esti órákban megújult díszkivilágítás emeli majd ki a Citadella és a Szabadság-szobor városképi jelentőségét. 

Az építkezésen azonban okozott némi politikai feszültséget is. Az Origo is megírta a nyáron, hogy Karácsony Gergely dühösen reagált közösségi oldalán arra a hírre, miszerint felkerült a kereszt a Gellérthegy tetején álló szoborra. A főpolgármester és a pártja történetében már nem ez az első olyan eset, hogy keresztényellenesen nyilvánulnak meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!