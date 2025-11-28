Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Áramkimaradás bénította meg a Corvin plázát péntek dél körül, amely néhány perc alatt teljes sötétségbe borult. A pláza üzleteinek jelentős része kénytelen volt bezárni, mivel se világítás, se kasszarendszer, se klíma nem működött. A látogatók megdöbbenve figyelték, ahogy az épület szinte egyik pillanatról a másikra leállt.

Áramkimaradás a Corin plázában Forrás: olvasói fotó

Áramkimaradás miatt állt le a Corvin pláza

A váratlan áramszünet az egész Corvin plázát érintette. A boltok nem tudtak működő kasszát és terminált biztosítani, így az üzletvezetők úgy döntöttek, átmenetileg bezárják az ajtókat. Több helyen még a biztonsági világítás is akadozott, ami tovább fokozta a zűrzavart.

Az információink szerint akár 3-4 óra is lehet mire az ELMŰ a helyszínre érkezik, így lehet, hogy egész napra megbénul a pláza.

A Corvin pláza üzleteiben jelenleg nem lehetséges a fizetés. Eközben több kép is előkerült a bevásárlóközpontról, ahol most rendkívüli áramszünet van.

Amíg az áram visszatér, addig békésen üldögélnek a lelkes fogyasztók (olvasói fotó)

Az üzletekbe nem engednek be senkit, hiszen nem működnek a kamerák. Azonban az ajtók sem, így az üzleteket bezárni sem tudták rendesen.

Zárva felirat a plázában lévő bolt ajtaján (olvasói fotó)

Beragadt egy nő a Corvin pláza egyik üzletében, miután a teljes áruházban elment az áram

Két évvel ezelőtt is volt egy hasonló áramszünet a plázában. Akkor egy nő benn is ragadt. Az üzletek sem tudtak kinyitni, olyannyira nem, hogy az egyik eladó nem tudott kijönni a boltból, ahol dolgozik.